Históriu Kolonádového mosta predstavuje virtuálna prehliadka

Piešťany 19. decembra (TASR) - V priestoroch Piešťanského informačného centra na zrekonštruovanom Kolonádovom moste sa obyvatelia a návštevníci Piešťan môžu prostredníctvom virtuálnej reality preniesť do minulosti. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany.



Pomocou špeciálnych okuliarov a technológie snímania sa v niekoľkominútovej prezentácii dozvie návštevník o výstavbe mosta, kto prišiel s myšlienkou most vybudovať, kto bol projektantom tohto diela, ale aj to, kto boli infanteristi.



Kolonádový most vznikol na začiatku 30. rokov 20. storočia podľa projektu architekta Emila Belluša. Nahradil pôvodný starý drevený most spájajúci dnešné centrum Piešťan s Kúpeľným ostrovom.



"Stredná časť Kolonádového mosta bola zdemolovaná ustupujúcou nemeckou armádou na jar roku 1945. Následne bol most obnovený a v uplynulých rokoch prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Obchodné priestory boli nahradené informačným centrom a galériou," uviedla organizácia cestovného ruchu.