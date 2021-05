Históriu liehovarníctva predstavuje výstava na Trenčianskom hrade

Trenčín 3. mája (TASR) – Históriu liehovarníckeho priemyslu, výrobky i osudy výnimočných ľudí pôsobiacich v likérkach prináša výstava Trenčianske likérky od roku 1866 po súčasnosť. Pre verejnosť je prístupná na prízemí kasární Trenčianskeho hradu.



Ako informovala Radovana Keliarová z komunikačného oddelenia Trenčianskeho múzea v Trenčíne, prevažná väčšina informačných panelov je venovaná histórii likérok a návštevníkovi umožní spoznať ich príbeh. Panely dopĺňajú predmety zo zbierky spoločnosti Old Herold, ktorá sa snaží zachovať ich historický odkaz a vrátiť ich príbehu vážnosť, ktorú si zaslúžia.



„Návštevníci sa s témou výstavy budú môcť stretnúť už pred vstupom do kasární, kde ich upúta dobové vozidlo, ktorým sa mohla dostať slávna Juniperus borovička z Trenčína do sveta,“ doplnila Keliarová.



"Vznik a rozmach liehovarníckeho priemyslu v Trenčíne sa datuje do roku 1886. A práve do tohto obdobia pred 135 rokmi prenesú exponáty návštevníka výstavy. Návštevníci si budú môcť prezrieť typický obchod a hostinec - teda miesta, kde sa s výrobkami trenčianskych likérok mohli stretnúť. Zaujmú tiež dochované originálne obaly a etikety produktov likérok, ale aj pôvodné dokumenty a dobové reklamy. Tieto expozície sú pripravené v spolupráci s Múzeom obchodu v Bratislave," uviedla Natália Ambrosová zo spoločnosti Old Herold, Trenčín.