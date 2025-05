Históriu múzejníctva priblíži výstava v Starom zámku v B. Štiavnici

Banská Štiavnica 21. mája (TASR) - Jedinečný pohľad do bohatej histórie banskoštiavnického múzejníctva ponúkne výstava s názvom „125 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici“, ktorú otvoria v sobotu (24. 5.) o 10.00 h v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici Martina Kminiaková.



„Zrod múzejníctva v Banskej Štiavnici siaha do 16. storočia, keď šľachta a meštianstvo začali zhromažďovať umelecké diela, kuriozity, minerály a knihy. Tento zberateľský duch viedol až k založeniu prvých múzeí v 19. storočí,“ priblížila Kminiaková.



Otvorenie Mestského múzea sa spája s rokom 1900 a objektom Starého zámku. V roku 1927 vzniklo v meste aj špecializované Štátne banské múzeum Dionýza Štúra, zamerané na baníctvo a geológiu. Zlúčením dvoch inštitúcií, Okresného vlastivedného múzea a Štátneho banského múzea, v roku 1964 vzniklo Banské múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré je od roku 1967 známe ako Slovenské banské múzeum.



„Prostredníctvom historických fotografií výstava približuje vývoj expozícií v Starom zámku, osudy samotného múzea i prácu múzejníkov, ktorí sa zaslúžili o jeho dlhoročný rozvoj. Výstava je zároveň poctou všetkým pracovníkom múzea a poďakovaním návštevníkom, ktorí ho počas desaťročí navštevovali,“ dodala Kminiaková.



Výstava potrvá v priestoroch zámku do konca tohto roka. Vernisáž zároveň oficiálne otvorí tohtoročné Štiavnické kumštárium, známe ako Festival kumštu remesla a zábavy.