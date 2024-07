Históriu pamiatky UNESCO Vlkolínec návštevníkom vyrozprávajú lektori

Ružomberok 2. júla (TASR) - O histórii, architektúre a tradíciách pamiatky UNESCO Vlkolínec pri Ružomberku návštevníkom porozprávajú vyškolení historici a lektori. Pravidelné prehliadky sú novinkou tohtoročnej letnej sezóny v podhorskej osade. TASR o tom informoval hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík.



Turisti sa dozvedia, prečo osada vznikla tam, kde vznikla, ako prišla k svojmu názvu a čím sa živili jej prví obyvatelia. "Prechádzka vedie pomedzi jedinečné drevené domčeky s pôvodnou architektúrou. Pravidelné prehliadky sú v slovenskom jazyku, počas júla a augusta denne o 11.00 a 14.00 h," priblížil hovorca.



Prehliadky sa začínajú na parkovisku pri vstupe do podhorskej osady. Tematický okruh je približne kilometer dlhý a turisti ho absolvujú za zhruba jednu hodinu. V ponuke sú i prehliadky mimo pravidelných termínov alebo v anglickom jazyku. Rezervácia je možná e-mailom na tour@vlkolinec.sk. Návštevníci môžu využiť aj audio sprievodcu a spoznať obec a jej históriu kedykoľvek.



V soboty a nedele vo Vlkolínci pokračujú ukážky tradičných slovenských ľudových remesiel. "Turisti spoznajú prácu medovnikárov, hrnčiarov, krojárov, košikárov či drotárov. Zoznámia sa so snovaním, s háčkovaním, tkaním, plstením, korálkovaním, kváskovaním aj výrobou tradičných výrobkov zo šúpolia," vymenoval Miškovčík. Program je pripravený od 10.00 do 17.00 h v Humne pri Roľníckom dome.



Pamiatku UNESCO Vlkolínec podľa odhadov z radnice ročne navštívi zhruba 60.000 až 80.000 turistov.