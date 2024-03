Históriu Piešťan netradičným spôsobom priblížia návštevníkom herci

Piešťany 25. marca (TASR) - Zážitkové prechádzky po Piešťanoch sa po zimnej prestávke opäť vracajú do kúpeľného mesta. Prostredníctvom príbehu zakladateľa kúpeľov Ľudovíta Wintera budú mať návštevníci možnosť spoznať históriu mesta netradičným spôsobom, informovala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj zážitkov.



Tretí ročník podujatia Piešťany podľa Wintera pripravila KOCR v spolupráci s partnerskými organizáciami. Prehliadky v slovenčine a maďarčine štartujú 6. apríla a potrvajú do 25. mája.



Každú sobotu sa budú môcť účastníci prechádzať po kúpeľnom meste so slúchadlami na ušiach a počúvať dramatizáciu spomienok na osudy rodiny Winterovcov v podaní hercov Divadla Jána Palárika v Trnave. Sprievodcom je sám Ľudovít Winter, ktorý už ako 20-ročný začal budovať dobré meno piešťanských kúpeľov. Vo svojom úsilí nepoľavil ani vtedy, keď sa s podlomeným zdravím vrátil z koncentračného tábora.



Prehliadky za sprievodu hercov v dobových kostýmoch sa začínajú pri Winterovej sediacej soche na Kolonádovom moste, pokračujú zastávkami pri Kursalone, Zelenom strome, soche barlolámača, kúpeľných hoteloch a končia sa na kúpalisku Eva. Každá budova, ktorú nechal Winter postaviť, je spojená s inou epizódou jeho života.