Históriu približuje publikácia z pera jej príslušníka J.Michalíka

Autor TASR
Zvolen 11. januára (TASR) - Pri príležitosti 35. výročia vzniku zvolenskej mestskej polície (MsP) pokrstili vo Zvolene novú knihu, ktorá ponúka autentický pohľad na jej začiatky, vývoj i každodennú realitu služby. Jej autorom je bývalý mestský policajt Jozef Michalík.
Ako uviedol hovorca mesta Martin Svatuška, autor knihy je jedným z najznámejších príslušníkov zvolenskej mestskej polície. Do jej radov vstúpil krátko po vzniku zboru a pôsobil v ňom dlhé roky. Jeho osobnosť poznajú celé generácie Zvolenčanov. Staral sa o ich bezpečnosť, v rámci prevenčnej činnosti prednášal žiakom základných škôl i zvolenským seniorom. Dnes majú Zvolenčania možnosť spoznať ho aj ako historika.
„Mestská polícia tvorí neoddeliteľnú súčasť života mesta. Samozrejme, aj toho môjho, keďže som bol jej súčasťou dlhé roky. Želám si, aby ju naši obyvatelia prostredníctvom tejto publikácie spoznali ešte lepšie. Kolegom policajtom zase prajem, aby sa na nich Zvolenčania vždy obracali s dôverou,“ uviedol pri slávnostnom okamihu krstu knihy jej autor.
Michalík publikáciu napísal z hrdosti na svoju dlhoročnú službu i na celý zbor. Cieľom knihy je podľa jeho slov priblížiť verejnosti vývoj mestskej polície a zároveň posilniť povedomie o jej význame a úlohe v živote mesta.
Kniha podľa Svatušku vychádza z bohatého historického materiálu - autor v nej zúročil články, fotografie a osobné spomienky, ktoré si počas svojho pôsobenia systematicky odkladal. V snahe o čo najhlbšiu informovanosť neváhal pri písaní preštudovať archívne materiály zvolenskej knižnice, Lesníckeho a drevárskeho múzea či pracoviska štátneho archívu vo Zvolene. Pomocnú ruku podala aj Ľubica Miľanová, referentka pre pamiatky a pamätihodnosti zvolenskej radnice.
„Ide o cenné dielo zachytávajúce históriu mestskej polície očami človeka, ktorý ju sám pomáhal formovať. Takéto publikácie majú význam nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre obyvateľov mesta, ktorým približujú prácu ľudí starajúcich sa o ich bezpečnosť,“ skonštatoval primátor Zvolena Vladimír Maňka. Krst knihy bol podľa jeho slov nielen uvedením novej publikácie do života, ale aj pripomenutím práce všetkých príslušníkov mestskej polície - súčasných a tiež tých, ktorí v nej pôsobili v minulosti.
