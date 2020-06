Históriu Slovenského štátu približuje virtuálna výstava Múzea SNP

Banská Bystrica 22. júna (TASR) – Prvú, čisto virtuálnu a interaktívnu výstavu s názvom Oslobodenie Slovenska, ktorá približuje pohnuté časy druhej svetovej vojny na našom území, predstavilo v pondelok Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Návštevníci môžu vidieť dobové fotografie, prezrieť si archívne audiovizuálne prejavy vtedajších politických predstaviteľov, filmové dokumenty či spomienky ľudí, ktorí prežili útlak nacistov.



Generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev dúfa, že najmä mladá generácia si "klikne" na stránku ich výstavy a príťažlivou formou sa dozvie viac o Slovenskom štáte a jeho oslobodení. Súčasťou virtuálnej výstavy je napríklad aj hra, kvízy či mapa cintorínov padlých vo vojne.



"Zatiaľ na webe spúšťame akúsi pokusnú verziu, ešte potrebujeme vychytať muchy. Jednotlivé kapitoly môžu učitelia využiť na výučbu. Je to zatiaľ "pilot", potom to chceme preložiť do anglického a ruského jazyka, aby to bolo prístupné pre všetkých," priblížil Mičev s tým, že celkovo sa na príprave výstavy podieľalo 20 až 30 ľudí.



Ako zdôraznil, údaje v rámci dlhodobej virtuálnej výstavy možno aktualizovať. Múzeum SNP preto vyzýva mestá a obce, aby ho v prípade nálezu dôležitých informácií o týchto pohnutých časoch v ich kronikách kontaktovali, a nové údaje do výstavy doplnia.



"Je to veľký posun, čo sa týka výstavníctva, využívame mnoho digitálnych a digitalizovaných exponátov - archívnych, filmových a fotografických materiálov. Najťažšie ich bolo zosúladiť. Mali sme k dispozícii scenár, za pochodu sme tvorili ďalšie prvky. Náročné bolo tiež vytvoriť animáciu mapy postupu osloboditeľských vojsk na území Slovenska," konštatovala Katarína Krivosudská z bratislavského Ústavu technológií a inovácií. Na celej výstave pracovali asi tri mesiace.



"Výstava, ktorá dokumentuje históriu Slovenského štátu, jeho vstupu do vojny, začiatky odboja a oslobodzovanie, nie je jedinečná ani tak obsahom, ten zasa nie je až taký neznámy, ale formou spracovania, najmä pre mladú generáciu. Počítač a hry, to je to, čo dnes mladí ovládajú. Je prínosom pre školy, ktoré ju môžu využiť pri výuke," dodal Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu v Bratislave.



Podľa podpredsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho banskobystrické Múzeum SNP ukazuje, ako sa prihovárať mladej generácii. Po zhliadnutí virtuálnej prehliadky ocenil najmä modernú formu pre študentov viac príťažlivú ako statická výstava formou panelov.