Históriu včelárstva prezentuje výstava v Liptovskom Hrádku

Liptovský Hrádok 10. júna (TASR) - Včelárstvo ako úctyhodné remeslo predstavuje sprístupnená výstava v priestoroch Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku. Včelárstvo v celej jeho šírke uvádzajú nielen výpravné panely, ale najmä vzácne exponáty zo zbierok Liptovského múzea. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.



Návštevníci sa dozvedia, odkiaľ pochádza včela ako živočíšny druh, aké sú najstaršie doklady o včelárení a ako sa vyvíjalo včelárstvo v priebehu mladších dejín. „Výstavou sme chceli ponúknuť odpovede na široké spektrum otázok, samozrejme, aj so zameraním na včelársku minulosť Liptova ako regiónu,“ uviedol kurátor Liptovského múzea Roman Brezina.



Časť výstavy sa venuje vývinu včelieho úľa - od brtí či klátov, k slameným úľom, až po modernejšie doskové úle, ktoré poznáme aj dnes. „Mimoriadne atraktívnou súčasťou výstavy je časť o medovnikárstve, ktoré na Liptove nemá dlhú tradíciu, avšak neodmysliteľne súvisí so včelárstvom a jeho produktami,“ doplnil Brezina.



Medzi vystavenými exponátmi tak návštevníci nájdu najzaujímavejšie medovnikárske formy zo zbierok Liptovského múzea. Výstava bude verejnosti prístupná do 3. augusta.