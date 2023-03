Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote hľadá nové vedenie

Banská Bystrica/Rimavská Sobota 10. marca (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) hľadá nové vedenie Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote. Predchádzajúca riaditeľka inštitúcie Oľga Bodorová vlani koncom septembra po 23 rokoch vo funkcii svoje pôsobenie v múzeu ukončila a odišla do dôchodku.



Výberové konanie na pozíciu riaditeľa GMM zverejnil BBSK na svojej oficiálnej webovej stránke, prihlášky je možné zasielať do konca marca. Podmienkou na zaradenie uchádzača do výberového konania je aspoň ročná odborná prax, vykonávaná v organizácii, pôsobiacej v oblasti kultúry a umenia. Záujemcovia o pozíciu majú spolu so žiadosťou predložiť i vlastný návrh koncepcie rozvoja inštitúcie na obdobie piatich rokov.



"Cieľom BBSK ako zriaďovateľa kultúrnej inštitúcie je zabezpečiť rozvoj kultúry a umenia, ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrneho dedičstva prostredníctvom estetického a vizuálneho zážitku za účelom zvyšovania kvality, záujmu a návštevnosti širokej verejnosti, vrátane transparentnosti, nezávislosti a efektívnosti fungovania, čo by malo byť zachytené v predloženom projekte," priblížil kraj.



Funkciu dočasného riaditeľa múzea po odchode Bodorovej aktuálne zastáva dovtedajší zástupca riaditeľky Ján Aláč. Bodorová v GMM pôsobila od roku 1975, na jeho čele stála 23 rokov. Stala sa tak najdlhšie pôsobiacim riadnym pracovníkom múzea i najdlhšie pôsobiacou riaditeľkou múzea v jeho novodobej histórii.



GMM v Rimavskej Sobote bolo založené 3. septembra 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval profesor biológie a neskôr prvý riaditeľ múzea Ján Fábry umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Múzeum sa počas 140 rokov svojej existencie venuje dokumentovaniu a zachovávaniu prírodného a kultúrneho dedičstva Gemera-Malohontu. Vo svojom fonde v súčasnosti eviduje viac ako 106.000 zbierkových predmetov.