Hľadá sa projektant na cyklotrasu z Trnavy
Predkladať ponuky je možné do 25. marca.
Autor TASR
Trnava 9. marca (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) hľadá zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie úseku cyklotrasy medzi Trnavou a Hrnčiarovcami nad Parnou v dĺžke 85 metrov. Kraj v rámci napĺňania štúdie rozvoja cyklistickej dopravy pristupuje k vybudovaniu predĺženia tejto cyklotrasy. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Ako uviedli, predpokladaná hodnota zákazky, ktorá obsahuje vypracovanie stavebného zámeru a projektu stavby vrátane inžinierskej činnosti a autorského dohľadu na stavbu, je 36.000 eur bez DPH. Predkladať ponuky je možné do 25. marca. Kraj súčasne pracuje aj na mimoúrovňovom riešení križovania cesty prvej triedy, vďaka ktorému bude môcť cyklotrasa pokračovať do obce Hrnčiarovce nad Parnou a ďalej v smere do obce Zeleneč.
