Hľadájú kandidátov na verejné ocenenia Banskej Štiavnice

Banská Štiavnica 25. júna (TASR) - Banskoštiavnická samospráva hľadá kandidátov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica. Návrhy na ich udelenie môže podávať aj verejnosť, a to buď poštou, elektronicky alebo osobne do konca júla tohto roka. Informovala o tom radnica.



Ako mesto uvádza na svojej internetovej stránke, podnety je možné podávať na viacero ocenení. Čestné občianstvo mesta Banská Štiavnica je možné udeliť fyzickej osobe, ktorá nie je občanom mesta a významným spôsobom sa zaslúžila o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena v SR a zahraničí. Samospráva hľadá kandidátov aj na Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoja mesta Banská Štiavnica, Výročnú cenu mesta Banská Štiavnica a Cenu primátora mesta.



Podnety musia obsahovať názov verejného ocenenia, identifikačné údaje oceňovaného, zásluhu verejného ocenenia ako aj identifikačné údaje podávateľa podnetu a súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovanej osoby.



"Podnetmi sa budú zaoberať primátorka mesta a poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí v zmysle nariadenia mesta podajú návrhy na udelenie čestného občianstva a cien mesta na rozhodnutie mestskému zastupiteľstvu," dodala samospráva.