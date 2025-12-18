< sekcia Regióny
Hľadajú nové vedenie pre regionálnu Knižnicu Jána Kollára v Kremnici
V súčasnosti už bývalá riaditeľka knižnice Eva Kraus požiadala z rodinných dôvodov o ukončenie pracovného pomeru dohodou ešte k 30. júnu tohto roka.
Autor TASR
Kremnica 18. decembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) hľadá nové vedenie regionálnej Knižnice Jána Kollára v Kremnici. Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pozície riaditeľ/riaditeľka knižnice zverejnil na svojej internetovej stránke.
Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK priblížila, že v súčasnosti už bývalá riaditeľka knižnice Eva Kraus požiadala z rodinných dôvodov o ukončenie pracovného pomeru dohodou ešte k 30. júnu tohto roka. „Od 1. júla 2025 je v súlade s platnou legislatívou výkonom funkcie štatutára poverená jedna zo zamestnankýň knižnice, aby bola zabezpečená kontinuita jej fungovania,“ konštatovala Čierna.
Zároveň kraj v polovici decembra vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie. Záujemcovia môžu svoje prihlášky posielať do 26. januára. Kraj od uchádzačov vyžaduje okrem vysokoškolského vzdelania aj odbornú prax a predloženie písomného materiálu Koncepcie rozvoja Knižnice Jána Kollára na päť rokov.
