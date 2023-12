HĽADAJÚ PÁCHATEĽA: V lese nechal strešnú krytinu s azbestom

Bratislava 28. decembra (TASR) - Enviropolícia prosí verejnosť o spoluprácu pri hľadaní neznámeho páchateľa, ktorý v bratislavskej Dúbravke nezákonne v lese uložil strešnú krytinu. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



"Skutku sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že v presne nezistenom čase do 15. septembra 2023 v katastrálnom území Dúbravka, okres Bratislava IV, oproti záhradným chatkám pri Agátovej ulici nezákonne uložil v lesnom poraste azbestovo-cementovú vlnitú strešnú krytinu v množstve približne 1,3 tony," priblížil Hájek.



Dodal, že tento odpad uložil na inom mieste ako na to určenom, čo je v rozpore so zákonom o odpadoch. Enviropolícia vedie voči neznámemu páchateľovi trestné konanie vo veci úmyselného prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi. Škoda bola vyčíslená na 1500 eur.



Poznatky k prípadu môžu ľudia oznámiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, prípadne na telefónnom čísle 158.