VIDEO: Hľadajú páchateľov z incidentu na Dunajskej ulici v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Neznámi páchatelia vo štvrtok (28. 8.) medzi 4.05 h a 4.10 h hodili kameň do výkladu prevádzky na Dunajskej ulici v Bratislave a následne sa do nej pokúšali dostať.

Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Polícia žiada občanov o pomoc pri objasňovaní prečinu poškodzovania cudzej veci. Neznámi páchatelia vo štvrtok (28. 8.) medzi 4.05 h a 4.10 h hodili kameň do výkladu prevádzky na Dunajskej ulici v Bratislave a následne sa do nej pokúšali dostať. Akékoľvek informácie k totožnosti mužov môžu občania hlásiť na polícii. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

„Neznámi páchatelia niekoľkokrát vrhli kameň do skleneného výkladu, následne začali doň kopať a za pomoci rôznych kovových nástrojov sa snažili dostať do prevádzky. Po neúspešných pokusoch miesto opustili,“ priblížila Šimková. Video z incidentu zverejnila bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Občania môžu informácie k totožnosti mužov na videu alebo k ich pohybu či pobytu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.

