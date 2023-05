Spoločnosť Metro Bratislava hľadá projektantov pre parkovacie domy

Bratislava 18. mája (TASR) - Spoločnosť Metro Bratislava hľadá spracovateľa projektových dokumentácií pre štyri plánované parkovacie domy. Ide o projektovú dokumentáciu pre posúdenie vplyvu na životné prostredie, pre územné rozhodnutie i stavebné povolenie. Vyplýva to z oznámení zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Verejné obstarávanie sa týka výstavby parkovacieho domu na Wolkrovej ulici v Petržalke a parkovacieho domu na Saratovskej ulici v Dúbravke. V prvom prípade je hodnota zákazky stanovená na viac ako 70.400 eur, v druhom prípade na viac ako 83.500 eur.



Ďalšie verejné obstarávanie sa týka výstavby parkovacích domov P+R na Zlatých pieskoch a pri bratislavskej zoologickej záhrade. V prvom prípade je odhadovaná cena zákazky viac ako 117.400 eur, v druhom je to takmer 114.400 eur.



Lehota na predkladanie ponúk je do 7. júna. Zmluva o diele bude uzatvorená pre každú časť zákazky samostatne.



Hlavné mesto v minulosti v súvislosti s celomestskou parkovacou politikou (PAAS) avizovalo, že chce parkovacie domy vybudovať v Novom Meste, Lamači, Petržalke, Dúbravke, Karlovej Vsi, Rači či Vrakuni. Parkovací dom P+R by mal vyrásť pri Zlatých pieskoch, v Petržalke pri Janíkovom dvore či pri bratislavskej zoo. Vybudovať ich chcú aj v rámci okolia Bratislavy.