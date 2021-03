Hľadajú svedkov nehody v Prievidzi, vodič auta tam zrazil chodca

Prievidza 31. marca (TASR) - Prievidzskí policajti vyšetrujú okolnosti dopravnej nehody, ku ktorej došlo 18. marca na Mliekarenskej ulici v Prievidzi. Vodič auta tam zrazil chodca a z miesta nehody odišiel. Polícia hľadá svedkov, informoval v stredu TASR trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.



K zrážke chodca s autom došlo približne päť minút po polnoci 18. marca pri autoumyvárni. "Vodič pravdepodobne osobného auta značky Volkswagen Touareg, tmavomodrej farby, so striebornými spätnými zrkadlami s červeným nápisom TOUAREG z miesta dopravnej nehody odišiel preč," uviedol Kudlička.



Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ktorí by vedeli uviesť skutočnosti, ktoré by jej pomohli k objasneniu zrážky. "Svedkovia nás môžu kontaktovať na známom telefónnom čísle 158 alebo prostredníctvom Facebooku – Polícia SR – Trenčiansky kraj formou súkromnej správy. Informácie k dopravnej nehode nám môžu poskytnúť aj osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení," vyzval Kudlička.