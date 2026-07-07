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HĽADAJÚ SVEDKOV: Pri zrážke s autom sa ťažko zranil cyklista
Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke motorového vozidla značky Ford, jazdiaceho po Vajnorskej ulici v smere von z mesta, a cyklistu idúceho po priechode pre chodcov.
Autor TASR
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Bratislava 7. júla (TASR) - Polícia objasňuje príčiny dopravnej nehody auta a cyklistu, ku ktorej došlo v pondelok (6. 7.) o 15.40 h v Bratislave na križovatke ulíc Vajnorská - Bojnická. V dôsledku nehody utrpel cyklista ťažké poranenia. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
„Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke motorového vozidla značky Ford, jazdiaceho po Vajnorskej ulici v smere von z mesta, a cyklistu idúceho po priechode pre chodcov z Vajnorskej smerom na Bojnickú ulicu,“ priblížil Pecek.
Polícia touto cestou vyzýva občanov, ktorí boli svedkami tejto dopravnej nehody, prípadne majú jej priebeh zadokumentovaný na kamerovom zázname vozidla, aby ju kontaktovali na bezplatnom čísle 158, prípadne formou správy na profile bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti.
„Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke motorového vozidla značky Ford, jazdiaceho po Vajnorskej ulici v smere von z mesta, a cyklistu idúceho po priechode pre chodcov z Vajnorskej smerom na Bojnickú ulicu,“ priblížil Pecek.
Polícia touto cestou vyzýva občanov, ktorí boli svedkami tejto dopravnej nehody, prípadne majú jej priebeh zadokumentovaný na kamerovom zázname vozidla, aby ju kontaktovali na bezplatnom čísle 158, prípadne formou správy na profile bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti.