Hľadajú zhotoviteľa modernizácie laboratórií na SŠ v okrese Piešťany
Uchádzači môžu predložiť ponuku jednotlivo alebo na obe časti zákazky.
Autor TASR
Piešťany 16. februára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) naďalej hľadá zhotoviteľa projektu modernizácie laboratórií na stredných školách (SŠ) v okrese Piešťany. Uchádzači môžu predkladať svoje ponuky do 26. februára. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Zákazka je rozdelená na dve časti. Prvá sa týka modernizácie chemického, biologického a fyzikálneho laboratória na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch s predpokladanou hodnotou 108.944,21 eura bez DPH. Druhá časť zahŕňa modernizáciu fyzikálno-chemického laboratória na Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom v hodnote 45.387,91 eura bez DPH.
Uchádzači môžu predložiť ponuku jednotlivo alebo na obe časti zákazky. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena. Výsledkom verejnej súťaže bude uzatvorenie zmluvy o dielo medzi Trnavským samosprávnym krajom a úspešným uchádzačom. Projekt bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci programu Slovensko 2021 - 2027. Realizácia jednotlivých častí je plánovaná v lehote do troch mesiacov od začatia prác.
