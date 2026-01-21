< sekcia Regióny
Hľadajú zhotoviteľa modernizácie stredných škôl v okrese Piešťany
Uchádzači môžu predložiť ponuku na jednu alebo obe časti zákazky. Variantné riešenia verejný obstarávateľ nepripúšťa. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena.
Autor TASR
Piešťany 21. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektu modernizácie laboratórií na stredných školách v okrese Piešťany. Predpokladaná hodnota zákazky je 154.332,12 eura bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Zákazka je rozdelená na dve samostatné časti. Prvá sa týka modernizácie chemického, biologického a fyzikálneho laboratória na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch s predpokladanou hodnotou 108.944,21 eura bez DPH. Druhá časť zahŕňa modernizáciu fyzikálno-chemického laboratória na Gymnáziu Jána Baltazára Magina v hodnote 45.387,91 eura bez DPH.
Uchádzači môžu predložiť ponuku na jednu alebo obe časti zákazky. Variantné riešenia verejný obstarávateľ nepripúšťa. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena. Lehota predkladania ponúk je stanovená na 12. februára, pričom ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky prostredníctvom systému verejného obstarávania. Otváranie ponúk sa uskutoční v ten istý deň.
Výsledkom verejnej súťaže bude uzatvorenie zmluvy o dielo medzi Trnavským samosprávnym krajom a úspešným uchádzačom. Projekt bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci programu Slovensko 2021 - 2027. Realizácia jednotlivých častí je plánovaná v lehote do troch mesiacov od začatia prác.
Zákazka je rozdelená na dve samostatné časti. Prvá sa týka modernizácie chemického, biologického a fyzikálneho laboratória na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch s predpokladanou hodnotou 108.944,21 eura bez DPH. Druhá časť zahŕňa modernizáciu fyzikálno-chemického laboratória na Gymnáziu Jána Baltazára Magina v hodnote 45.387,91 eura bez DPH.
Uchádzači môžu predložiť ponuku na jednu alebo obe časti zákazky. Variantné riešenia verejný obstarávateľ nepripúšťa. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena. Lehota predkladania ponúk je stanovená na 12. februára, pričom ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky prostredníctvom systému verejného obstarávania. Otváranie ponúk sa uskutoční v ten istý deň.
Výsledkom verejnej súťaže bude uzatvorenie zmluvy o dielo medzi Trnavským samosprávnym krajom a úspešným uchádzačom. Projekt bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci programu Slovensko 2021 - 2027. Realizácia jednotlivých častí je plánovaná v lehote do troch mesiacov od začatia prác.