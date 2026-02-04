< sekcia Regióny
Hľadajú zhotoviteľa rekonštrukcie Múzea kultúry Čechov na Slovensku
Záujemcovia môžu ponuku predložiť do 23. februára.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vyzvalo na predkladanie ponúk na rekonštrukciu Múzea kultúry Čechov na Slovensku, ktoré sídli v Martine. Vyhlásenie zverejnili v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia objektu vrátane úprav exteriéru na účel stavebnej záchrany budovy (havária strechy a vlhkosť v pivničných priestoroch), zvýšenia bezpečnosti objektu a zlepšenia návštevníckej prevádzky,“ uviedol rezort. Predpokladanú hodnotu investície vyčíslil na 440.220 eur bez DPH, pri financovaní využije eurofondy z Programu Slovensko a národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu.
