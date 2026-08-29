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HĽADANÍ ZA VRAŽDU: Traja Poliaci sa skrývali na Slovensku
Skupina viacerých osôb mala v nočných hodinách z 20. na 21. augusta napadnúť v mestskej časti Nowa Huta v Krakove 36-ročného muža.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Traja Poliaci, ktorí napadli muža po futbale v poľskom Krakove, sa skrývali na Slovensku. Bratislavskí krajskí policajti tak pomohli krakovským policajtom v rámci vyšetrovania závažnej násilnej trestnej činnosti, ku ktorej došlo koncom minulého týždňa. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Skupina viacerých osôb mala v nočných hodinách z 20. na 21. augusta napadnúť v mestskej časti Nowa Huta v Krakove 36-ročného muža. Ten v dôsledku fyzického útoku utrpel zranenia, ktorým následne podľahol. Útočníci z miesta utiekli, priblížila polícia. „Policajti krakovskej polície získali v priebehu uplynulých dní operatívnu informáciu, v zmysle ktorej sa tri osoby, dôvodne podozrivé z účasti na predmetnom skutku majú nachádzať na území Bratislavy,“ uviedol Szeiff.
Policajti hodnovernosť tejto informácie preverili a potvrdili a v priebehu piatka (28. 8.) ich zadržali. „Nakoľko v zmysle zistených informácií nebolo vylúčené, že osoby môžu byť ozbrojené, policajtom bratislavskej krajskej kriminálky poskytli potrebnú súčinnosť policajti Pohotovostného policajného útvaru Bratislava,“ povedal Szeiff. Doplnil, že tí trojicu mužov zadržali za použitia donucovacích prostriedkov v priestoroch jedného z bytov na Šustekovej ulici v bratislavskej Petržalke. K zraneniu osôb pri zákroku nedošlo.
Lustráciou sa podľa Szeiffa potvrdilo, že po dvoch mužoch je vyhlásené políciou v Krakove pátranie na účely zadržania a medzinárodného vydania. Tretieho z mužov viedli v pátraní ako nezvestnú neplnoletú osobu vyhlásenú poľskými orgánmi. „Všetci traja muži boli eskortovaní na príslušné policajné oddelenie za účelom vykonania potrebných úkonov a následného odovzdania policajtom krakovskej polície,“ dodal.
Skupina viacerých osôb mala v nočných hodinách z 20. na 21. augusta napadnúť v mestskej časti Nowa Huta v Krakove 36-ročného muža. Ten v dôsledku fyzického útoku utrpel zranenia, ktorým následne podľahol. Útočníci z miesta utiekli, priblížila polícia. „Policajti krakovskej polície získali v priebehu uplynulých dní operatívnu informáciu, v zmysle ktorej sa tri osoby, dôvodne podozrivé z účasti na predmetnom skutku majú nachádzať na území Bratislavy,“ uviedol Szeiff.
Policajti hodnovernosť tejto informácie preverili a potvrdili a v priebehu piatka (28. 8.) ich zadržali. „Nakoľko v zmysle zistených informácií nebolo vylúčené, že osoby môžu byť ozbrojené, policajtom bratislavskej krajskej kriminálky poskytli potrebnú súčinnosť policajti Pohotovostného policajného útvaru Bratislava,“ povedal Szeiff. Doplnil, že tí trojicu mužov zadržali za použitia donucovacích prostriedkov v priestoroch jedného z bytov na Šustekovej ulici v bratislavskej Petržalke. K zraneniu osôb pri zákroku nedošlo.
Lustráciou sa podľa Szeiffa potvrdilo, že po dvoch mužoch je vyhlásené políciou v Krakove pátranie na účely zadržania a medzinárodného vydania. Tretieho z mužov viedli v pátraní ako nezvestnú neplnoletú osobu vyhlásenú poľskými orgánmi. „Všetci traja muži boli eskortovaní na príslušné policajné oddelenie za účelom vykonania potrebných úkonov a následného odovzdania policajtom krakovskej polície,“ dodal.