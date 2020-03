Hladina Domaše stúpa, plavby Bohemie chcú začať pred Veľkou nocou

Kvakovce 2. marca (TASR) – Hladina vodnej nádrže Domaša aj napriek suchej zime pomaly stúpa. Ako pre TASR povedal starosta obce Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou Radovan Kapraľ, s plavbami výletnej lode Bohemia, ktorá sa na Domašu vrátila minulé leto, by radi začali pred Veľkou nocou.



"Chceli by sme spustiť sezónu niekedy pred Veľkou nocou, intenzívne sa na to pripravujeme. Máme už vyškolenú posádku, pripravujeme viaceré novinky pre ľudí, čo sa týka plavby," uviedol Kapraľ. Novinkami, ktoré chcú prevádzkovatelia Bohemie tento rok turistom priniesť, sú večerné plavby či lodný denník. "Chceme vydávať lodný denník ako noviny, kde budú zaujímavosti z celého regiónu," vysvetlil. Ako doplnil, na nadchádzajúcu sezónu je pripravená i novovyškolená trojčlenná posádka. Dodal tiež, že by bol rád, ak by Bohemia premávala po Domaši počas celého roka. Úspech však závisí od počasia a najmä hydrologických podmienok. Podľa jeho slov je v súčasnosti otázne, ako sa bude situácia vyvíjať, keďže tohtoročná zima bola bez snehu.