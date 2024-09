Hladina Dunaja v okolí obce Chľaba začala klesa

Chľaba 21. septembra (TASR) - Hladina Dunaja v okolí obce Chľaba v okrese Nové Zámky začína pomaly klesať. Rieka kulminovala v piatok (20. 9.) podvečer. Cesta III. triedy je však naďalej pod vodou a ostáva uzatvorená až do odvolania. O jej opätovnom sprejazdnení rozhodne krízový štáb. "Počítame, že to bude v najbližších dňoch," potvrdil Jakub Takáč z Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).



Jedinú prístupovú cestu do obce zo slovenskej strany územia uzavreli v stredu (18. 9.) predpoludním. Keďže pod vodou je aj cesta z maďarskej strany, zatvorený je aj cezhraničný most ponad Ipeľ, ktorého hladinu vzdul stúpajúci Dunaj.



Mimoriadnu situáciu obec zvláda, v pohotovosti sú dobrovoľní hasiči, so zásobovaním pomáha armáda. "Na podobné situácie sú v obci pripravení. Dostatočne sa zásobila aj miestna predajňa potravín. Vysoká voda z Dunaja preverila protipovodňovú bariéru pod železničným nadjazdom na našej župnej ceste, domáci dobrovoľníci dokonca v okolí obce vybudovali ďalšie hrádze. Počas mimoriadnej situácie sú v nasadení prakticky nepretržite, mnohí z nich nešli ani do práce," zhodnotil situáciu priamo na mieste predseda NSK Branislav Becík.



V Chľabe a neďalekom Kováčove sa aktuálne nachádza 255 klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Doteraz dvaja z klientov zariadenia v Chľabe potrebovali lekársku pomoc, dobrovoľní hasiči a armáda pre nich zabezpečili zdravotnícke transporty.



Autobusová linka regionálneho dopravcu Štúrovo - Chľaba je aj naďalej obsluhovaná len v úseku Štúrovo - Kamenica nad Hronom. Dopravné spojenie medzi Chľabou a Štúrovom zabezpečujú vybrané medzinárodné vlaky. "V stredu to boli tri spoje v oboch smeroch, ktoré zastavili v obci Chľaba. Vo štvrtok pribudol štvrtý v smere zo Štúrova. Vlaky zatiaľ ľudia využívajú, z obce ich priamo na železničnú zastávku zváža kyvadlový autobus dopravcu Arriva, ktorý ostal v našej obci," povedal starosta Gregor Izrael.