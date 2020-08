Hladina vodného diela Nosice bude nízka až do 4. septembra

Nosice 28. augusta (TASR) – Hladina vodného diela (VD) Nosice klesla za päť dní takmer o 2,5 metra. Dôvodom je odstraňovanie štetovníc z pilierov železničného mosta ponad priehradu, ktorý je súčasťou rekonštrukcie železnice na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Zníženie hladiny bez predchádzajúceho upozornenia robí problémy nielen rybárom, ale aj mnohým majiteľom motorových člnov, ktoré uviazli na dne priehrady.



Podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Mariána Bocáka o zníženie požiadal zhotoviteľ železničného mosta elektrárne 21. – 28. augusta tak, aby úroveň hladiny nebola vyššia ako 276 metrov nad morom. Kým 23. augusta bola výška hladiny na úrovni 278,11 metra nad morom, v piatok to už bolo 275,88 metra nad morom.



„Prevádzkovateľ vodnej stavby nie je povinný upozorniť na zníženie hladiny, pokiaľ manipuluje v zmysle platného manipulačného poriadku vodnej stavby. Pri vodnej stavbe Nosice ide o rozmedzie 279,60 – 274,60 metra nad morom, a teda táto podmienka je splnená,“ informoval Bocák.



Zdôraznil, že s vodnou stavbou v rámci manipulačného poriadku manipulujú Slovenské elektrárne bez toho aby do toho správca nádrže (SVP – pozn. TASR) zasahoval. „Aj keď sme správcom nádrže, zasahujeme do manipulácie len v prípade povodňových situácií, keď je potrebné z nádrže vypúšťať viac vody,“ pripomenul hovorca.



Podľa informácii od SVP mala byť hladina priehrady znížená do piatka, hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová však TASR informovala, že hladina bude nízka až do budúceho piatka (4. 9.).



„Dokončenie prác sa predpokladá do októbra. Pri rekonštrukcii sa pomocou baranidla vytiahli všetky štetovnice, ktoré bolo možné vytiahnuť. V týchto dňoch sa odkopávajú nánosy v okolí zvyšných štetovníc pomocou špeciálneho bagra na pontóne, čo potrvá do piatka 4. septembra. Dovtedy má zhotoviteľ stavby správcom vodného toku povolenú zníženú hladinu na úroveň 276,0 metra nad morom práve pre dosah bagra. Následne dôjde k zvýšeniu hladiny vody na normálnu úroveň 278,0 metra nad morom,“ uviedla Feik Achbergerová.



Zníženie hladiny bude podľa nej potrebné počas septembra zabezpečiť ešte raz, a to v čase, keď budú potápači rezať zostávajúce štetovnice. „Po dohode so zhotoviteľom môžeme o termíne informovať,“ doplnila hovorkyňa ŽSR.