Hladina vodnej nádrže Liptovská Mara opäť stúpla nad polovicu

Liptovský Mikuláš 2. mája (TASR) - Vo vodnej nádrži Liptovská Mara opäť stúpla hladina. Aktuálne je naplnená na úrovni 556,00 metra nad morom (m n. m.), čo predstavuje naplnenie na 53 percent jej celkového objemu. Stále je to v rozmedzí medzi minimálnou, ktorá je 539,59 m n. m., a maximálnou hladinou vo výške 564,89 m n. m. Ako pre TASR uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, nejde teda o žiadnu výnimočnú situáciu.



Naplnenie vodnej nádrže závisí od vývoja počasia. „Každá vodná stavba je závislá od reálneho prítoku do nej a od vývoja počasia v celom povodí. Zároveň vodné stavby majú svoj štátom schválený manipulačný poriadok, ktorý reaguje na daždivé obdobia, ako aj na obdobia sucha tak, aby neboli ohrození obyvatelia pod vodnou stavbou, ich potreby a zároveň zachovaný život v riekach. Taktiež vychádzame z reálnych prítokov do vodných stavieb, ako aj predpokladov vývoja počasia,“ spresnil Bocák.



Ďalej podotkol, že vodná stavba bola prioritne postavená, aby ochránila územie pred povodňami, akumulovala vodu v čase prebytku, ako aj pre výrobu elektrickej energie. „Tieto účely plní. Rekreácia a rybolov sú doplnkové funkcie nádrže. Stále platí, že sú roky, keď je v nádržiach menej vody a inokedy viac. Je potrebné sa situácii prispôsobiť. Nemožno očakávať, že v nádrži bude konštantná hladina vody počas celého roka,“ dodal Bocák s tým, že z pohľadu rybárov sú podmienky vyhovujúce.