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Hlas predstavil kandidáta na primátora Spišskej Novej Vsi D. Demečka
Bývalý tréner basketbalu je rodený Novovešťan, má štyri deti a ako budúci primátor sa chce podrobnejšie venovať najmä problematike infraštruktúry a ďalej rozvíjať verejný priestor.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 2. júla (TASR) - O post primátora Spišskej Novej Vsi sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať aj súčasný viceprimátor Dávid Demečko. Poslanec Národnej rady SR za Hlas-SD to vo štvrtok oznámil na tlačovom brífingu a zároveň predstavil tím poslancov, s ktorými vstupuje do kampane. Okrem Hlasu-SD mu svoju podporu vyjadrili aj zástupcovia Smeru-SD, Sme rodina a Republika.
„Rástol som s týmto mestom, videl som, ako sa rozvíja, menili sa ulice, cesty, vedenie aj ľudia a každý tomu mestu niečo dal a o to sa snažím aj ja. Preto tu dnes stojím a uchádzam sa o post primátora. Som odhodlaný sa postaviť do čela tohto mesta a viesť ho k ďalším úspechom. V poslednom období sa nám podarilo zrealizovať veľa úspešných projektov, či už je to rekonštrukcia základnej umeleckej školy, nové detské ihriská či vnútrobloky na sídliskách,“ pripomenul Demečko a ubezpečil, že chce v rozbehnutých zámeroch pokračovať.
Bývalý tréner basketbalu je rodený Novovešťan, má štyri deti a ako budúci primátor sa chce podrobnejšie venovať najmä problematike infraštruktúry a ďalej rozvíjať verejný priestor. Je presvedčený, že vie, kam má mesto v budúcnosti smerovať a svoje šance uspieť vidí pozitívne. Postupne sa chce venovať témam, ktoré obyvateľov najviac trápia. Potvrdil, že rokuje aj so súčasným primátorom Pavlom Bečarikom ohľadom podpory jeho kandidatúry a osloviť chce aj ďalšie politické strany.
„Je aktívnym a dobrým viceprimátorom, ktorému sa podarilo pohnúť s mnohými projektmi. Je poslancom NR SR, a tak má možnosť riešiť veci nielen tu v Spišskej Novej Vsi, ale aj v Bratislave, pretože je dôležité, aby bola vzájomná synergia medzi regiónom a hlavným mestom. Jeho hodnoty a jeho morálny kompas sú nespochybniteľné. Spojenie hrdosti, húževnatosti, pracovitosti a schopnosť významne pomôcť svojmu mestu aj na celoštátnej úrovni ho predurčujú k tomu, aby bol tým najlepším riešením pre budúcnosť Spišskej Novej Vsi,“ uviedol predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.
Kandidatúru už dávnejšie oznámila aj členka Progresívneho Slovenska Judita Iľašová, ktorá ide do volieb aj s podporou strany Sloboda a Solidarita.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
„Rástol som s týmto mestom, videl som, ako sa rozvíja, menili sa ulice, cesty, vedenie aj ľudia a každý tomu mestu niečo dal a o to sa snažím aj ja. Preto tu dnes stojím a uchádzam sa o post primátora. Som odhodlaný sa postaviť do čela tohto mesta a viesť ho k ďalším úspechom. V poslednom období sa nám podarilo zrealizovať veľa úspešných projektov, či už je to rekonštrukcia základnej umeleckej školy, nové detské ihriská či vnútrobloky na sídliskách,“ pripomenul Demečko a ubezpečil, že chce v rozbehnutých zámeroch pokračovať.
Bývalý tréner basketbalu je rodený Novovešťan, má štyri deti a ako budúci primátor sa chce podrobnejšie venovať najmä problematike infraštruktúry a ďalej rozvíjať verejný priestor. Je presvedčený, že vie, kam má mesto v budúcnosti smerovať a svoje šance uspieť vidí pozitívne. Postupne sa chce venovať témam, ktoré obyvateľov najviac trápia. Potvrdil, že rokuje aj so súčasným primátorom Pavlom Bečarikom ohľadom podpory jeho kandidatúry a osloviť chce aj ďalšie politické strany.
„Je aktívnym a dobrým viceprimátorom, ktorému sa podarilo pohnúť s mnohými projektmi. Je poslancom NR SR, a tak má možnosť riešiť veci nielen tu v Spišskej Novej Vsi, ale aj v Bratislave, pretože je dôležité, aby bola vzájomná synergia medzi regiónom a hlavným mestom. Jeho hodnoty a jeho morálny kompas sú nespochybniteľné. Spojenie hrdosti, húževnatosti, pracovitosti a schopnosť významne pomôcť svojmu mestu aj na celoštátnej úrovni ho predurčujú k tomu, aby bol tým najlepším riešením pre budúcnosť Spišskej Novej Vsi,“ uviedol predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.
Kandidatúru už dávnejšie oznámila aj členka Progresívneho Slovenska Judita Iľašová, ktorá ide do volieb aj s podporou strany Sloboda a Solidarita.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.