Hlas-SD podporí v Banskej Bystrici kandidatúru Jána Noska

Banská Bystrica 30. augusta (TASR) – V jesenných komunálnych voľbách podporí strana Hlas-SD kandidatúru Jána Noska na post primátora Banskej Bystrice. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



Súčasný banskobystrický primátor bude kandidovať ako nezávislý kandidát. Primátorom Banskej Bystrice je od roku 2014, o v poradí tretí mandát sa chce uchádzať spoločne so širokým tímom ľudí. "Treba otvorene povedať, že Banskú Bystricu čakajú neľahké časy. Budeme sa musieť vysporiadať s úbytkom financií pre samosprávy, ale aj s extrémnym zdražovaním," vyhlásil.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.