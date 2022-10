Hlas-SD podporí v Banskej Bystrici kandidatúru Ondreja Luntera

Banská Bystrica 10. októbra (TASR) – V jesenných komunálnych voľbách podporí strana Hlas-SD kandidatúru Ondreja Luntera na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici to v pondelok povedal predseda strany Peter Pellegrini.



Súčasný podpredseda BBSK bude kandidovať ako nezávislý. Okrem strany Hlas-SD ho však podporia aj SaS, KDH, Progresívne Slovensko, Spolu, OKS a Aliancia. "Chceme nadviazať na všetko, čo sa v kraji dialo. Aby sme mohli dokončiť projekty, ktoré sme spolu začali," vyhlásil Pellegrini. Podľa neho súčasné vedenie kraja zvládlo pandémiu nového koronavírusu i migračnú krízu, keď na Slovensko prišli ľudia z Ukrajiny. "Keď sa prejdete po kraji, tak vidíte výsledky. Nechceme túto úspešnú šnúru trhať," zdôraznil.



Súčasný predseda BBSK Ján Lunter oznámil, že nebude kandidovať v jesenných voľbách na post šéfa kraja. Štafetu po ňom prevezme jeho syn Ondrej Lunter. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra.