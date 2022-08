Hlas-SD podporuje v TTSK kandidáta na predsedu kraja Martina Červenku

Trnava 23. augusta (TASR) - Nezávislý kandidát na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Martin Červenka ohlásil, že na nadchádzajúce voľby do vyšších územných celkov získal podporu strany Hlas-SD. Oznámil to na brífingu v Trnave za účasti predsedu strany Petra Pellegriniho.



"Hlas sa programovo zameriava na budúcnosť Slovenska. Nielen na najbližšie volebné obdobie, ale s výhľadom na desať či 20 rokov dopredu. Filozofia je ponúknuť Slovensku tváre s novou energiou a novým prístupom k skutočným problémom ľudí," uviedol Pellegrini. Ak sa nemajú "opakovať devastačné experimenty z minulosti", je podľa neho "nevyhnutné, aby sme ponúkli ľudí kompetentných a skúsených, ktorí vedia, do čoho idú, a ktorí už niečo dokázali".



"Podporu strany prijímam s radosťou," uviedol kandidát na predsedu TTSK. Zdôraznil, že hoci získal podporu aj u viac ako 150 starostov a primátorov TTSK, chce naďalej zostať nezávislým kandidátom. "So stranou Hlas-SD sme našli prieniky v názoroch na riadenie kraja, v riešeniach problémov," uviedol. Doplnil, že je pripravený prijať podporu každej demokratickej strany. Podľa jeho slov by sa mali spájať ľudia a strany, ktorí chcú zachovať kultúru, dodržiavanie zákonov, spoluprácu a dopriať ľuďom v ťažkých časoch, ktoré krajinu čakajú, skôr pokoj ako hádky. Ako Červenka dodal, v tohtoročných voľbách sa bude rozhodovať, "či bude pokračovať chaos a nekompetentnosť alebo si zvolíme stabilitu, odbornosť a pokoj". Trnavský kraj sa podľa neho stane silným symbolom tejto zmeny.



Okrem Červenku ohlásili kandidatúru na predsedu TTSK aj súčasný predseda TTSK Jozef Viskupič za zoskupenie 11 politických subjektov, Martin Beluský za ĽSNS a Zdenko Čambal za koalíciu SNS - Smer-SD.