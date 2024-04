Hlasovacie preukazy k eurovoľbám vydávajú v Žiline od stredy

Žilina 24. apríla (TASR) - Hlasovacie preukazy k blížiacim sa voľbám do Európskeho parlamentu si Žilinčania môžu vyzdvihnúť od stredy na mestskom úrade. O ich vydanie môžu požiadať obyvatelia, ktorí nebudú voliť v mieste svojho trvalého bydliska. TASR o tom informovala Zuzana Ondrášová z komunikačného odboru žilinskej radnice.



O vydanie hlasovacieho preukazu je možné požiadať viacerými spôsobmi. Osobne môže volič požiadať najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, teda do 7. júna počas úradných hodín Mestského úradu v Žiline v klientskom centre. Do rovnakého termínu je možné vybaviť hlasovací preukaz aj prostredníctvom splnomocnenej osoby.



Elektronickú žiadosť je potrebné odoslať do 20. mája e-mailom, prípadne vyplnením elektronického formulára zverejneného na webovej stránke mesta. "Oprávnení voliči môžu mestský úrad požiadať o hlasovací preukaz aj písomne, listom. Na obálku treba uviesť "Žiadosť o hlasovací preukaz" a doručiť ju na adresu mestského úradu najneskôr 15 pracovných dní pred konaním volieb do Európskeho parlamentu, čiže do 20. mája," dodala Ondrášová.



Počas posledných eurovolieb, ktoré sa konali v roku 2019, vydalo mesto Žilina 1071 hlasovacích preukazov a zúčastnilo sa na nich približne 27 percent oprávnených voličov. V nadchádzajúcich voľbách do europarlamentu sa pre Žilinčanov otvorí 79 volebných okrskov.