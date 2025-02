Hlasovanie o športovcovi mesta Banská Bystrica trvá do 14. februára

Banská Bystrica 3. februára (TASR) - Od pondelka je možné hlasovať za nominovaných jednotlivcov a kolektívy, ktorí sú navrhnutí na ocenenie Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2024, v kategórii víťaz internetového hlasovania. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že internetové hlasovanie potrvá do 14. februára. Výsledky budú zverejnené po jeho ukončení, najneskôr však do piatich dní na webovej stránke samosprávy.



Mesto pod Urpínom každoročne ďakuje najúspešnejším športovcom, trénerom, funkcionárom či pracovníkom v športe udelením ocenenia. Obyvatelia a športové organizácie mohli svoje návrhy zasielať do 15. januára. Od zverejnenia výzvy v decembri minulého roka prišlo na radnicu celkovo 55 návrhov na ocenenie. Nominovaných bolo 36 jednotlivcov, 11 športových kolektívov a osem návrhov v kategórii funkcionár, tréner, pracovník v športe.



"Z nominovaných športovcov môže každý prostredníctvom online ankety na webe mesta od dnešného dňa hlasovať za jedného jednotlivca a jeden kolektív. Jednotlivec a kolektív s najväčším počtom platných hlasov budú slávnostne ocenení v kategórii víťaz internetového hlasovania. Vyhlásenie výsledkov v ostatných kategóriách sa uskutoční na slávnostnom galavečere, ktoré je plánovaný na 24. apríla," uviedol Filip Tomašovič z oddelenia športu na magistráte.