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Hlasovanie v meste a okrese Banská Bystrica je pokojné, účasť je nízka
V obciach Banskobystrického okresu je 63 okrskov, v meste Banská Bystrica 78. Podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej v meste je 59.786 voličov, ktorí môžu prísť k urnám do 22.00 h.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. júla (TASR) - Sobotňajšie referendum v Banskobystrickom okrese je pokojné a od začiatku hlasovania, od 7.00 h, keď včas otvorili všetky volebné miestnosti, sa nevyskytli žiadne závažné problémy. TASR o tom informovali z okresnej volebnej komisie v Banskej Bystrici. Popoludní sa ich odhad volebnej účasti pohyboval zhruba okolo desať percent.
V obciach Banskobystrického okresu je 63 okrskov, v meste Banská Bystrica 78. Podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej v meste je 59.786 voličov, ktorí môžu prísť k urnám do 22.00 h.
„Vydali sme 681 hlasovacích preukazov. Záujem o voľbu poštou zo zahraničia prejavilo 118 občanov,“ doplnila pre TASR Marhefková.
V sobotu sa koná desiate referendum v histórii samostatnej SR. Slováci v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
V obciach Banskobystrického okresu je 63 okrskov, v meste Banská Bystrica 78. Podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej v meste je 59.786 voličov, ktorí môžu prísť k urnám do 22.00 h.
„Vydali sme 681 hlasovacích preukazov. Záujem o voľbu poštou zo zahraničia prejavilo 118 občanov,“ doplnila pre TASR Marhefková.
V sobotu sa koná desiate referendum v histórii samostatnej SR. Slováci v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.