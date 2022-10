Hlasovanie za verejnoprospešné projekty v Topoľčanoch sa čoskoro končí

Topoľčany 28. októbra (TASR) - Obyvatelia Topoľčian majú už iba niekoľko dní, aby zahlasovali za projekty, ktoré majú byť financované z participatívneho rozpočtu mesta. Ako informoval magistrát, hlasy v elektronickej ankete môžu odovzdať do konca októbra.



Obyvatelia Topoľčian si môžu vyberať z viacerých verejnoprospešných projektov. "Je medzi nimi skrášlenie verejného priestoru, skvalitnenie športovej infraštruktúry, vyznačenie pútnickej cesty či nový výbeh pre psov. Hlasujúci môžu podporiť aj projekt novej oddychovej zóny, výsadbu stromov na verejných miestach či obnovu kaplnky Sedembolestnej Panny Márie so studničkou na Kalvárii," informoval mestský úrad.



Záujemcovia môžu odovzdať svoj hlas aj zámeru na prenesenie sochy Sladovníka z plochy pred bývalým topoľčianskym pivovarom na významnejšie miesto, projektu inštalácie relaxačných plošín v mestskom parku alebo oploteniu detského ihriska na ulici J. Matušku. "Verejnosť tak môže ovplyvniť efektívne využívanie finančných prostriedkov mesta. Je to jedinečná možnosť zrealizovať drobné úpravy a oživiť verejné priestranstvá či budovy, ktoré môžu znamenať veľa pre tých, ktorí v danej lokalite žijú," doplnil magistrát.