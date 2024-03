Hlasovanie začalo v Košiciach a okolí včas, problémy nie sú hlásené

Košice 23. marca (TASR) - Bezproblémový začiatok prezidentských volieb evidujú okresné volebné komisie pre Košice a Košice-okolie. Žiadny časový posun pri otvorení volebných miestností nezaznamenali.



Okrskové volebné komisie majú informovať okresnú volebnú komisiu o prípadných problémoch pri začiatku hlasovania. "My sme žiadnu takúto informáciu nedostali, tak máme za to, že je otvorených všetkých 192 volebných miestností v meste Košice," uviedla pre TASR zapisovateľka okresnej volebnej komisie Košice Blanka Sándorová.



Žiadny problém zatiaľ komisia podľa nej nemusela riešiť. Členovia komisie počas volieb absolvujú výjazdy do okrskov. "Práve si pripravujú rozpis, ako vykonajú v priebehu dňa kontroly," dodala.



Voľby sa od 7.00 h konajú aj v 151 volebných okrskoch v okrese Košice-okolie. "Všetko prebieha štandardne," povedala predsedníčka okresnej volebnej komisie Košice-okolie Kamila Slobodníková.



Vo voľbách hlavy štátu si voliči v sobotu vyberajú spomedzi deviatich kandidátov. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h.