Hlava XXII je stále živá, hovoria o tom ruské aj slovenské inscenácie

Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa uskutoční od 27. septembra do 2. októbra.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Zápas o slobodu sa neskončil ani pádom komunizmu. Príbehy ľudí, ktorí čelia systémovej manipulácii, vznikajú aj v dnešnej slobodnej dobe. Svedčia o tom inscenácie, ktoré do svojho hlavného programu zaradil Medzinárodný festival Divadelná Nitra. V poradí 28. ročník podujatia zaostrí na podoby slobody/faces of freedom.



Nadobudnutá sloboda môže so sebou niesť problém, ako sa s ňou vyrovnať. O tom hovorí nová dráma ruského divadla Teatr.doc Človek z Podoľska. Hra ruského prozaika a básnika Dimitrija Danilova vtipne, no s istou mierou depresie inšpiruje k premýšľaniu o význame konceptu "vlastenectva", ktoré je jadrom dnešných bojov. Jeden z vrcholov festivalového programu však divákovi ponúkne viac interpretačných vrstiev, napríklad priepasť medzi dvoma generáciami.



Hrdinom absurdnej komédie je obyčajný človek, redaktor novín, ktorý sa zrazu ocitne na výsluchu. Dôvod nepozná ani on, ani samotní policajti. "Dejiskom inscenácie je moskovská policajná stanica, kde sa zhromažďujú excentrickí intelektuáli. Bežné policajné mučenia sú nahradené zložitejším utrpením: obyvatelia dostávajú strašný dotazník, ktorý nezvládne nikto, kto nedokáže prekonať pocit ohromujúcej prázdnoty a vlastnej zbytočnosti," opisuje ruský kultúrny časopis Afiša hru v podaní súboru Teatr.doc, ktorý má v Rusku postavenie disidentského divadla. Touto hrou reaguje aj na situáciu doma. Pre režiséra Michaila Ugarova, ktorý vlani nečakane zomrel, to bola posledná inscenácia.



"Už od svojho počiatku - Teatr.doc bolo založené na začiatku 90. rokov - sa snaží byť vo veľmi otvorenom dialógu s ruskou spoločnosťou, čo v posledných rokoch je nesmierne ťažké. Divadlo sa muselo viackrát sťahovať za posledné obdobie. A stalo sa, že v minulom roku režisér Michal Ugarov a jeho žena dramaturgička zahynuli následkom rôznych zdravotných komplikácií, ktoré boli, pochopiteľne, spojené aj so strastiplnou cestou, ktorou divadlo prechádzalo v období Putinovho režimu," povedal pre TASR Ján Šimko, kurátor pre výber zahraničných inscenácií na festivale Divadelná Nitra. Moskovský Teatr.doc na ňom už v minulosti vystúpil s inscenáciami Kyslík, Dvaja v tvojom dome a naposledy Vjatlag v koprodukcii s Drama Laboratory.



Absurdné mechanizmy spoločnosti, v ktorej akékoľvek nariadenia značne prekračujú všetko ľudské, sú námetom aj dramatizácie diela Josepha Hellera Hlava XXII, s ktorou sa na festivale predstaví Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Režijná interpretácia Jána Luterána v sebe nesie množstvo odkazov na súčasnú spoločensko-politickú situáciu a nechýba v nej korenie v podobe čierneho humoru.



"Jeden z najskľučujúcejších pocitov, ktorý prežíva ústredná postava Hlavy XXII, a teda s ním aj každý divák so zdravým rozumom túžiaci po slobode, je bezmocnosť voči svojvôli a arogancii moci, mocných ľudí, ktorí svoju funkciu a postavenie zneužívajú vo svoj prospech a nie sú na jej vykonávanie kompetentní. V tom pocite sa dá prežiť aj celý život. Nájsť odvahu vyjsť z komfortnej zóny a postaviť sa voči hlupákom, tyranom, klamárom a zločincom je najhorúcejšou úlohou pre každého, kto túži po slobode v našej spoločnosti," hovorí Luterán. Hlavnú postavu, vojaka Yossariana, ktorý sa na takúto úlohu odhodlá, stvárňuje Daniel Ratimorský.



"Jeho civilné herectvo kontrastuje so štylizovanými a parodizovanými charaktermi ďalších postáv, čo na javisku vytvára napätie," uviedol pre médiá PR manažér festivalu Marek Suchitra s tým, že divákov zaujme aj výrazná scénografia Michala Lošonského a neobyčajne živý akustický sprievod v podaní samotných hercov.



