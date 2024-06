Hlavná Banská záchranná stanica sa pripravuje na práce v Nižnej Slanej

Nižná Slaná 25. júna (TASR) - Hlavná banská záchranná stanica (HBZS) v súčasnosti pripravuje technologické postupy, podľa ktorých bude zasahovať v banských priestoroch v Nižnej Slanej v rámci riešenia znečistenia rieky Slaná. Banskí záchranári v uplynulom období vykonali dve prehliadky podzemia, samotné práce by mohli odštartovať v najbližších týždňoch. Pre TASR to uviedol riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice (HBZS) Stanislav Paulík.



Prvú z dvojice prehliadok priestorov vykonali banskí záchranári v polovici júla, o týždeň neskôr uskutočnili v bani záchranársky prieskum. "Chceli sme sa dostať do priestorov, ktoré predtým neboli preskúmané, aby sme zistili nové skutočnosti, ktoré by pomohli riešeniu problémov. Žiaľ, do týchto priestorov sme sa nedostali, bolo to vysoko rizikové vzhľadom k stavu banských diel, ktorý tam po ukončení ťažby v súčasnosti je," skonštatoval Paulík.



HBZS sa v týchto dňoch zaoberá vypracovaním technologických postupov, ktoré použije pri prácach v Nižnej Slanej. "Problém je technicky zložitý, nie je úplne zrejmé odkiaľ sa tam tá voda dostala. Časť vody ide z priestorov, kde sa vieme dostať, časť je ale v priestoroch, kde sa dostať nevieme," uviedol Paulík. Ako dodal, príprava banských záchranárov by mohla trvať približne dva týždne, pri samotných prácach následne počíta s nasadením piatich až siedmich ľudí.



Na riešenie znečistenia rieky Slaná vyčlenila vláda začiatkom júna 1,5 milióna eur. Rozhodnutie súvisí s informáciou o narastajúcom objeme vytekajúcej kontaminovanej vody, podľa Ministerstva hospodárstva SR výtok znečistených vôd narástol z objemu dva litre za sekundu na súčasných päť litrov za sekundu. Financie majú byť použité najmä na obmedzenie vtekania banských vôd do hlbokých častí bane, a tým zabránenie ich následnej kontaminácii a vytekaniu na povrch a do rieky Slaná.



Kontamináciu vody v rieke Slaná v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná potvrdili na začiatku roka 2022. Výsledky prvotných rozborov vody preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Ešte pred letom 2022 zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, vyhlásila vláda mimoriadnu situáciu.