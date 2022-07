Hlavná kontrolórka chce podať na Nitru podnet na inšpektorát práce

Nitra 1. júla (TASR) - Kontrola dohôd, ktoré mesto Nitra uzavrelo na práce vykonávané mimo pracovného pomeru, odhalila viaceré pochybenia. Hlavná kontrolórka mesta Darina Keselyová preto zvažuje podanie na inšpektorát práce.



Kontrolórka preverovala obdobie od roku 2019. Podľa jej zistení radnica porušovala Zákonník práce. "Dohody by mali zamestnávatelia uzatvárať len výnimočne, ale táto výnimočnosť dodržaná nebola," konštatovala Keselyová. Vo výsledkoch kontroly sa tiež uvádza, že podmienky pre ľudí zamestnaných na dohodu boli priaznivejšie ako pre interných zamestnancov, čo podľa nej zákon tiež neumožňuje. Nedostatky našla aj pri evidencii dochádzky a pracovných výkazoch. "V mnohých prípadoch neuvádzali žiadnu činnosť alebo uvádzali každý deň rovnaké činnosti," skonštatovala. Pri troch zmluvách mohlo podľa Keselyovej dôjsť aj k obchádzaniu zákona o verejnom obstarávaní.



Zistenia kontrolórky na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva kritizovali viacerí poslanci. "Táto kauza nesmie skončiť iba na tomto úrade," uviedol poslanec Ján Greššo. "To, čo je obsahom tohto materiálu, je bohapusté rozhadzovanie peňazí mesta. Uzatvoriť zmluvu na 350 hodín a za 40.000 eur, to je hodinová mzda 114 eur," doplnil ďalší z mestských poslancov Miloš Dovičovič.



Ten kritizoval radnicu aj za to, akým spôsobom pri kontrole obhajovala zamestnávanie "dohodárov". "V správe sa uvádza, že mestský úrad uzatváral dohody preto, lebo interní zamestnanci nedokážu zabezpečiť viaceré činnosti, nie sú odborne spôsobilí, prípadne nemajú skúsenosti. To znamená, že sme na úrade pozamestnávali ľudí, ktorí nerozumejú svojej robote, a preto si plnenie úloh objednávame na dohody. Buď podnet na riešenie tejto situácie odíde príslušným orgánom z mesta, alebo odíde z inej adresy," skonštatoval Dovičovič.



Viceprimátor Miloslav Špoták postup mesta obhajoval. "Konštatovanie, že mestskí úradníci niektoré veci nedokážu spraviť, bolo myslené tak, že mestský úrad nemá expertov na všetky oblasti," vysvetlil. "Pre úplnosť poviem, že ľudia, ktorí mali na starosti tieto zmluvy, už nie sú zamestnancami mestského úradu," doplnil ho prednosta mestského úradu Martin Horák.



Hlavná kontrolórka mesta uviedla, že sa so svojimi zisteniami mieni obrátiť na príslušné inštitúcie. "Mala som rokovanie s Úradom pre verejné obstarávanie, ale ten sa prípadmi starými viac ako tri roky už nezapodieva. Zvažujem možnosť dať podnet na prešetrenie na inšpektorát práce," dodala Keselyová.