Hlavná križovatka v centre Nitry je od piatka uzavretá
Stavebné práce na frekventovanej križovatke súvisia s opravou vodovodu, ktorú realizuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť.
Autor TASR
Nitra 22. augusta (TASR) - Križovatka Štefánikovej triedy a Štúrovej ulice v Nitre je od piatka uzavretá. Ako uviedla polícia, uzávera hlavnej križovatky v centre mesta mala pôvodne trvať do 25. augusta. Nakoniec však potrvá dlhšie. „Z dôvodu rozsahu prác bude pravdepodobne trvať až do polnoci 27. augusta,“ informovala polícia.
Stavebné práce na frekventovanej križovatke súvisia s opravou vodovodu, ktorú realizuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Aktuálne je tam prejazdný iba jeden pruh, ktorým sa odbočuje vpravo zo Štefánikovej triedy na Štúrovu ulicu.
Obchádzka uzavretej križovatky v smere od sídliska Klokočina je možná cez Cintorínsku alebo Damborského ulicu. Pri ceste z mestskej časti Krškany v smere na sídlisko Chrenová môžu vodiči využiť prejazd po ulici Československej armády.
Autá smerujúce zo sídliska Chrenová do centra mesta môžu odbočiť doprava na Wilsonovo nábrežie a následne pokračovať po Hodálovej na Palárikovu ulicu. Ak idú na Klokočinu alebo na Nové Zámky, môžu za Univerzitným mostom odbočiť doľava a pokračovať po ulici Československej armády.
V súvislosti s dopravnou uzáverou v centre mesta polícia vyzvala vodičov k trpezlivosti a pozornému sledovaniu dočasného dopravného značenia.
