Detva 24. júna (TASR) - Hlavná scéna prírodného amfiteátra v Detve má nové javisko. Jeho pôvodná drevená podlaha bola už v nevyhovujúcom stave a nezodpovedala potrebám užívania pri vystúpeniach. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že vo verejnom obstarávaní zvíťazila stavebná firma Krovstav domy Hriňová, ktorá ponúkla najnižšiu cenu vo výške viac ako 17.000 eur. Stavebné práce boli vykonávané v máji tohto roka a v tom istom mesiaci aj odovzdali dielo mestu. Podľa hovorcu na podlahu javiska stavbári položili smrekové drevo vo výmere 248 metrov štvorcových. "Pre zabezpečenie ochrany pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi ošetrili drevo tlakovou impregnáciou," objasnil.



Ako ďalej uviedol, staré dosky boli prehnité a podlahu bolo treba každý rok opravovať. "K zlému stavu prispela nielen dlhá doba užívania, no najmä vonkajšie prostredie, ako dážď a slnko," priblížil.



Poznamenal, že amfiteáter má aj nové oplotenie hľadiska. V minulosti bola jeho horná časť nad divákmi z pozinkovaného pletiva, ktoré bolo namontované na drevených stĺpoch. Časť po bočných stranách bola z dreveného latkového plotu. Do súčasnosti zostalo podľa hovorcu z uvedeného oplotenia len torzo zarastené v stromovom poraste. Pre zamedzenie vstupu do priestoru areálu zvieratám a nepovolaným osobám tak mesto rozhodlo o rekonštrukcii oplotenia. Vo verejnom obstarávaní zvíťazila stavebná firma, ktorá ponúkla najnižšiu cenu vo výške 13.905 eur. Plot vymenila v máji. Jeho celková dĺžka je 215 metrov, výšku má dva až 2,5 metra v závislosti od výškového profilu terénu. "Na výstavbu bol použitý plotový systém - stĺpiky a plotové dielce z poplastovaného pozinkovaného materiálu," spomenul.



Amfiteáter je centrom Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktoré sa tento rok uskutočnia od 11. do 14. júla.