Hlavné mesto a OLO otvorili nový zberný dvor v Dúbravke

Na snímke priestory nového zberného dvora, ktorý otvorili v bratislavskej mestskej časti Dúbravka v piatok 1. augusta 2025. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 1. augusta (TASR) - Na Poliankach v bratislavskej Dúbravke otvorili v piatok nový zberný dvor. Zástupcovia Hlavného mesta SR Bratislavy, mestskej časti i organizácie Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) na piatkovom tlačovom brífingu vyjadrili presvedčenie, že nový zberný dvor zjednoduší život obyvateľom a prispeje i k redukcii čiernych skládok.Nový zberný dvor v lokalite Pod brehmi, na mieste, kde bolo kedysi záhradníctvo, bude otvorený celoročne, od utorka do soboty, v čase od 8.00 do 18.00 h s výnimkou sviatkov. Je otvorený pre všetkých obyvateľov hlavného mesta, ktorí sú zapojení do systému zberu komunálneho odpadu.upozornil primátor Bratislavy Matúš Vallo. Poukázal na to, že nové miesto, kde môžu Bratislavčania bezplatne odovzdať nadrozmerný odpad, pomôže odľahčiť nápor na v súčasnosti najvyťaženejší zberný dvor na Starej Ivanskej ceste, ktorý ročne využíva viac ako 30.000 návštevníkov. „dodal primátor.Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka Martin Zaťovič vníma rozšírenie infraštruktúry na zber odpadu aj ako výrazný nástroj v boji proti tvorbe čiernych skládok.povedal Zaťovič a prisľúbil, že nielen magistrát, ale i mestská časť prikročí k výraznej informačnej kampani, ktorá má rozšíriť vedomosť o dostupnosti nového zberného miesta.Generálny riaditeľ spoločnosti OLO Ivan Sokáč priblížil, že výstavba zberného dvora trvala približne rok.dodal Sokáč. Upozornil, že detailné informácie možno nájsť na webe OLO.Súčasťou nového zberného dvora na Poliankach je aj KOLO point, miesto kde môžu obyvatelia odovzdať stále funkčné predmety, ktoré môžu ďalej slúžiť iným.