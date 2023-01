Hlavné mesto a Staré Mesto plánujú v budúcnosti spojiť vianočné trhy

Bratislava 8. januára (TASR) – Hlavné mesto a bratislavské Staré Mesto plánujú v budúcnosti spojiť svoje vianočné trhy. Hovoria o efektívnom riešení s výhodami nielen pre návštevníkov trhov, ale aj pre samosprávy samotné. Pre TASR to potvrdila Martina Karmanová z referátu komunikácie s verejnosťou staromestského miestneho úradu. Stretnutia sú naplánované na jar.



"Vianočné trhy plánujeme v budúcnosti spojiť. Pre obe strany, teda pre Staré Mesto aj magistrát je to efektívne riešenie, ktoré prináša mnoho výhod všetkým návštevníkom vianočných trhov v historickom centre mesta," skonštatovala Karmanová.



Výhody sa podľa nej premietnu predovšetkým do ekologickej udržateľnosti trhov, čiže triedený a kompostovateľný odpad, ale aj do vyššej čistoty i zvýšenia kvality ponúkaných služieb. Mestská časť by zároveň pri spolupráci s hlavným mestom mohla ušetriť značné finančné prostriedky.



Staromestský tím pre organizáciu vianočných trhov už absolvoval prvé stretnutie s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom. Pravidelné stretnutia sú naplánované na jar. Spolupráca by sa mala nastaviť aj na základe výsledkov dotazníka spokojnosti, ktorý pripravil a vyhodnotil bratislavský magistrát.



Ako najlogickejšie riešenie toho, kto by mal byť následne organizátorom trhov, sa zdá byť Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). Ak by sa tak stalo, okrem vianočných trhov na Hlavnom a Františkánskom námestí, by prevzalo aj tie na Hviezdoslavovom námestí. "Ale rozhovory len započali. Ako sa finálne dohodneme, budeme vedieť odprezentovať začiatkom leta," doplnila Karmanová.