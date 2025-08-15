< sekcia Regióny
Hlavné mesto by malo začať s opravou časti Tomášikovej ulice
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Hlavné mesto by malo začať od soboty (16. 8.) s opravou Tomášikovej ulice, a to v úseku od križovatky s Trnavskou cestou po Chrám sv. Rastislava. Práce majú by rozdelené na štyri etapy a potrvať by mali do 31. augusta. Dotknú sa tiež liniek MHD. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.
V prvej etape má byť uzavretý úsek od Chrámu sv. Rastislava po výjazd z čerpacej stanice v smere na Trnavskú cestu. Obchádzková trasa povedie cez ulicu Maximiliána Hella alebo Drieňovú. V smere od križovatky s Trnavskou cestou bude vjazd na čerpaciu stanicu umožnený.
V druhej etape má byť uzavretý úsek v smere na Ružinovskú, od križovatky s Trnavskou cestou po Chrám sv. Rastislava. Prejazd bude možný v protismere, avšak pre vozidlá v smere na križovatku s Trnavskou cestou bude úsek naďalej neprejazdný.
Práce v tretej a štvrtej etape sa majú týkať úseku v smere na Ružinovskú, od križovatky s Trnavskou cestou po čerpaciu stanicu.
Práce sa dotknú aj liniek MHD. Od 18. do 24. augusta bude na Tomášikovej ulici jednosmerne vylúčená premávka. Obchádzkou po ulici Maximiliána Hella a po Trnavskej ceste budú premávať autobusové linky 50, 96 a N61. Zmeny sa dotknú aj dojazdových spojov liniek 66, 67, 78. Bližšie informácie sú zverejnené na webe Dopravného podniku Bratislava.
