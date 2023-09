Hlavné mesto ožije kultúrno-historickým festivalom

Bratislava 20. septembra (TASR) - Hlavné mesto čaká 30. septembra Bitka o Bratislavu. Kultúrno-historický festival v Sade Janka Kráľa totiž zrekonštruuje vojenský konflikt z obdobia prvej polovice 17. storočia, konkrétne z roku 1619. Návštevníkov prenesie do historického Uhorska.



"V tomto ročníku sa presunieme v čase do roku 1619. Pôjde o rekonštrukciu bitky, respektíve krátkeho obliehania, ktoré sa odohralo pred bránami mesta 14. októbra 1619," približujú organizátori na sociálnej sieti.



Gabriel Bethlen, organizátor druhého povstania uhorských stavov proti katolíckym Habsburgovcom, v tom čase ovládal celé zvyšné Horné Uhorsko. V ceste na Viedeň mu stála už iba Bratislava, vtedajší Prešporok, ako hlavné mesto Uhorska. Po nerovnom boji presila Bethlenových mužov dobyla pozície cisárskych vojakov a ten víťazne vtiahol do Bratislavy. Tam mu palatín Žigmund Forgáč vydal hrad i uhorskú kráľovskú korunu.



Okrem rekonštrukcie barokovej vojenskej zrážky nebude chýbať ani historický tábor, ukážky dobového života, manévrov regimentov či zbraní z obdobia 30-ročnej vojny, ani prezentácia dobového lekárskeho umenia. Pripravená bude napríklad aj strelnica z luku a kuše, návštevníci sa môžu tešiť aj na výstrely z dela. Atmosféru dotvorí dobová hudba a sprievod cez Staré Mesto.



Organizátormi festivalu sú skupiny historického šermu Banderium a Manu Forti, ktorá sa venuje rekonštrukcii histórie a európskych historických bojových umení s dôrazom na región Bratislavy na prelome 16. a 17. storočia.