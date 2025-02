Hlavné mesto čaká pri cyklotrase na Vajanského na ďalšie kroky rezortu

Bratislava 9. februára (TASR) - Cyklotrasa na Vajanského nábreží v Bratislave je aj napriek vlaňajším výhradám Ministerstva dopravy (MD) SR stále nezmenená a s obrubníkmi. Voči výzvam rezortu dopravy hlavné mesto v zákonnej lehote namietalo, čaká na ďalšie kroky ministerstva. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Nevidíme dôvod na uloženie pokuty, čakáme na ďalšie kroky ministerstva," skonštatoval Bubla s tým, že výzva ministerstva nezakladá povinnosť opatrenie vykonať, ale ide o dobrovoľné plnenie.



Magistrát považuje naďalej za dôležité, aby bol cyklista v maximálnej možnej miere chránený od áut. Pripomína, že tak sa to rieši aj v iných krajinách. Obrubníky, voči ktorým ministerstvo namietalo, nepovažuje za dopravnú prekážku, keďže sú riadne určené ako vodiace dopravné zariadenie. Za také ich musel podľa magistrátu považovať aj Krajský dopravný inšpektorát, ktorý k celému projektu dal súhlasné stanovisko.



"Máme však záujem na mieste dať iný typ tohto oddeľovníka, ktorý však bude naďalej dostatočne chrániť cyklistov, ktorí jazdia po tejto trase, vrátane rodín s deťmi," poznamenal Bubla poukazujúc na viac ako 40.000 cykloprejazdov mesačne počas sezóny.



Hlavné mesto v súvislosti s cyklotrasou vyzdvihuje aj ďalšie benefity. Spomína výrazný úbytok konfliktných situácií medzi chodcami a cyklistami na promenáde, stiahnutie tranzitnej cyklistickej dopravy z Hviezdoslavovho námestia a Fajnorovho nábrežia, zlepšenie bezpečnosti chodcov pri prechádzaní v úrovni Kúpeľnej ulice či bezpečnejší prechod chodcov a cyklistov pod Mostom SNP. Rovnako to považuje za dôležitý krok smerom k lepšiemu prepojeniu historického centra s nábrežím, ktoré sa riešilo roky.



Rezort dopravy sa zatiaľ k veci bližšie vyjadriť nechce. "Vzhľadom na aktuálne štádium konania v tejto veci nie je možné sa nateraz bližšie vyjadrovať," uviedla hovorkyňa MD SR Petra Poláčiková.



Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) vlani začiatkom októbra informoval, že cyklotrasu bude musieť hlavné mesto upraviť. Nariadilo mu to MD SR po vykonaní štátneho odborného dohľadu. Hlavné mesto malo do 40 dní z cyklotrasy odstrániť obrubníky, ktoré podľa rezortu dopravy spôsobujú nehody, a do 90 dní cyklotrasu zúžiť v miestach, kde obmedzila cestu.



Cyklotrasa sa v minulosti stretla s kritikou i pozitívnymi ohlasmi. Primátor Bratislavy Matúš Vallo sa viackrát nechal počuť, že jej vytvorenie neľutuje, čo podľa neho potvrdzuje aj počet cyklistov. Priznal však, že téma mohla byť omnoho lepšie odkomunikovaná a cyklotrasa sa nemala otvárať na jeseň. Mestská kontrolórka vlani priznala, že náklady na vytvorenie cyklotrasy nie je možné presne vyčísliť. Dôvodom je okrem iného absencia prehľadnosti, jednoznačnosti, jednotnosti a nemennosti pomenovania cyklotrasy v plánovacích dokumentoch.