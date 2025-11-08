< sekcia Regióny
Hlavné mesto chce rozšíriť PAAS o druhú lokalitu v Karlovej Vsi
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Hlavné mesto plánuje spolu s mestskou časťou v roku 2026 spustiť ďalšiu zónu regulovaného parkovania v bratislavskej Karlovej Vsi. Má ísť o lokalitu KV1 a - Dlhé diely 1. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná projektu regulovaného parkovania.
Do predmetnej lokality patria ulice Janotova, Gabčíkova, Hudecova, L. Sáru, Adámiho, Jurigovo námestie, Nábělkova, Kolískova, Tománkova, Novackého, Hodálova, Baníkova, Sumbalova, Nad Lúčkami, Lackova, Suchohradská, Silvánska, Kuklovská, Brodská, Levárska a Sekulská.
Dopravný návrh chcú zástupcovia hlavného mesta a mestskej časti predstaviť obyvateľom 12. novembra o 17.00 h online s možnosťou kladenia otázok. Pripomienky alebo otázky k návrhu projektu bude možné zasielať do 28. novembra.
„V regulovaných zónach bude možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach alebo parkovacích pásoch,“ pripomína samospráva.
Mestská časť nedávno informovala, že musí zrušiť tri rezidentské zóny, ktoré v uplynulých rokoch zriadila. Išlo o parkovacie zóny Silvánska (2016), Veternicová/Hlaváčiková (2017) a Nábělkova (2024). Dôvodom bol protest prokurátora, v ktorom konštatuje, že po zmene zákona je rezidentské parkovanie kompetenciou hlavného mesta, nie mestskej časti.
Hlavné mesto už v Karlovej Vsi spustilo v októbri 2024 prvú zónu regulovaného parkovania, a to KV2 - Líščie údolie. Nedávno spolu s mestskou časťou otvorili na Ulici Ľ. Fullu prvý parkovací dom postavený v réžii samosprávy.
