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Hlavné mesto chce žalobou zvrátiť súhlas MŽP so spaľovňou Slovnaftu
Spoločnosť Slovnaft považuje projekt výstavby CEZO na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v areáli bratislavskej rafinérie za strategickú investíciu.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Hlavné mesto podalo na Správnom súde v Bratislave žalobu, ktorou chce docieliť zrušenie súhlasu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR pre novú spaľovňu Slovnaftu. TASR o tom informoval hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
Pripomenul, že právny krok avizovalo hlavné mesto už koncom septembra po tom, čo vtedajší minister životného prostredia Tomáš Taraba potvrdil kladné stanovisko v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pre novú spaľovňu. „Naďalej zastávame názor, že Bratislava nepotrebuje ďalšiu veľkokapacitnú spaľovňu, keďže všetok v tomto území vyprodukovaný komunálny odpad dokážeme zhodnotiť v našom zariadení na energetické využitie odpadu,“ upozornil hovorca Bratislavy. Samospráva je presvedčená, že envirorezort adekvátnym spôsobom nezohľadnil množstvo vážnych a relevantných pripomienok, ktoré v procese vzniesli mnohé subjekty. „A ktoré sa týkajú takých závažných skutočností, akými sú vplyvy na verejné zdravie, ochrana vodohospodárskej oblasti, ako aj ochrana viacerých chránených území,“ dodal Bubla.
Pripomenul, že spaľovňa Slovnaftu, ako jedna z najväčších spaľovní odpadov na Slovensku, má byť umiestnená v bezprostrednej blízkosti husto obývaných častí hlavného mesta, v území už dnes významne zaťaženom existujúcou priemyselnou činnosťou a dopravou, a súčasne v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Hlavné mesto podľa jeho slov nespochybňuje potrebu rozvoja odpadového hospodárstva ani možný prínos moderných technológií energetického zhodnocovania odpadov. „Takýto zámer však nemôže byť realizovaný na úkor dôsledného posúdenia jeho vplyvov na zdravie obyvateľov a životné prostredie, osobitne ak má ísť o zariadenie takéhoto rozsahu a v takto citlivom území,“ zdôraznil hovorca Bratislavy.
V tejto súvislosti poukázal na to, že proti záverečnému stanovisku MŽP v prípade spaľovne Slovnaft bolo podaných celkovo 23 rozkladov zo strany bratislavských mestských častí, významných environmentálnych a občianskych združení i viacerých odborníkov a osobností s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany životného prostredia. „Nesúhlas s realizáciou zámeru vyjadrilo aj zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja a proti sa vyjadrili aj občania petíciou s takmer 19.000 podpismi,“ dodal Bubla.
Potvrdenie právoplatného posúdenia vplyvov na životné prostredie v prípade Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) oznámil vtedajší šéf envirorezortu Taraba na konci septembra. Po preverení potvrdil prvostupňové rozhodnutie svojho rezortu v tejto veci.
Spoločnosť Slovnaft považuje projekt výstavby CEZO na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v areáli bratislavskej rafinérie za strategickú investíciu. Upozornila, že v rámci procesu upravila viaceré parametre projektu, čím reagovala na pripomienky verejnosti i inštitúcií. Deklarovala tiež, že zapracuje všetky dodatočné technické opatrenia a požiadavky stanovené envirorezortom.
Pripomenul, že právny krok avizovalo hlavné mesto už koncom septembra po tom, čo vtedajší minister životného prostredia Tomáš Taraba potvrdil kladné stanovisko v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pre novú spaľovňu. „Naďalej zastávame názor, že Bratislava nepotrebuje ďalšiu veľkokapacitnú spaľovňu, keďže všetok v tomto území vyprodukovaný komunálny odpad dokážeme zhodnotiť v našom zariadení na energetické využitie odpadu,“ upozornil hovorca Bratislavy. Samospráva je presvedčená, že envirorezort adekvátnym spôsobom nezohľadnil množstvo vážnych a relevantných pripomienok, ktoré v procese vzniesli mnohé subjekty. „A ktoré sa týkajú takých závažných skutočností, akými sú vplyvy na verejné zdravie, ochrana vodohospodárskej oblasti, ako aj ochrana viacerých chránených území,“ dodal Bubla.
Pripomenul, že spaľovňa Slovnaftu, ako jedna z najväčších spaľovní odpadov na Slovensku, má byť umiestnená v bezprostrednej blízkosti husto obývaných častí hlavného mesta, v území už dnes významne zaťaženom existujúcou priemyselnou činnosťou a dopravou, a súčasne v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Hlavné mesto podľa jeho slov nespochybňuje potrebu rozvoja odpadového hospodárstva ani možný prínos moderných technológií energetického zhodnocovania odpadov. „Takýto zámer však nemôže byť realizovaný na úkor dôsledného posúdenia jeho vplyvov na zdravie obyvateľov a životné prostredie, osobitne ak má ísť o zariadenie takéhoto rozsahu a v takto citlivom území,“ zdôraznil hovorca Bratislavy.
V tejto súvislosti poukázal na to, že proti záverečnému stanovisku MŽP v prípade spaľovne Slovnaft bolo podaných celkovo 23 rozkladov zo strany bratislavských mestských častí, významných environmentálnych a občianskych združení i viacerých odborníkov a osobností s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany životného prostredia. „Nesúhlas s realizáciou zámeru vyjadrilo aj zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja a proti sa vyjadrili aj občania petíciou s takmer 19.000 podpismi,“ dodal Bubla.
Potvrdenie právoplatného posúdenia vplyvov na životné prostredie v prípade Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) oznámil vtedajší šéf envirorezortu Taraba na konci septembra. Po preverení potvrdil prvostupňové rozhodnutie svojho rezortu v tejto veci.
Spoločnosť Slovnaft považuje projekt výstavby CEZO na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v areáli bratislavskej rafinérie za strategickú investíciu. Upozornila, že v rámci procesu upravila viaceré parametre projektu, čím reagovala na pripomienky verejnosti i inštitúcií. Deklarovala tiež, že zapracuje všetky dodatočné technické opatrenia a požiadavky stanovené envirorezortom.