Bratislava 19. septembra (TASR) - Hlavné mesto naďalej monitoruje liahniská komárov. Monitoring aktuálne prebieha v dostupných oblastiach na území celej Bratislavy. Tam, kde je to potrebné, vykonáva zásahy. Po opadnutí vody v momentálne zaplavených oblastiach sa prioritne zameria na monitoring daných území. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Aktuálne monitorujeme oblasti, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti a rôznych regulácií pohybu dostupné. To nám umožní následne presunúť monitoring do teraz zaplavených oblastí hneď, ako to situácia dovolí," skonštatoval Bubla.



Vývoj situácie v súčasnosti magistrát odhadnúť nevie, závislý je od mnohých faktorov. Situácia sa podľa neho dynamicky mení v čase, preto je momentálne veľmi zložité odhadnúť dlhodobejší vývoj. "V náš prospech hrajú nižšie teploty vzduchu a aj vody, ktoré predlžujú dobu vývoja lariev," poznamenal hovorca Bratislavy. Deklaruje však, že zasiahnu vo všetkých identifikovaných lokalitách, kde to bude z hľadiska efektivity zásahu, bezpečnosti a udelených povolení možné.



Monitoring potenciálnych liahnísk komárov je podľa magistrátu základom. Získava prehlaď o výskyte a početnosti lariev v teréne. Pri monitoringu využíva ako pomôcku mobilnú GIS aplikáciu. Na mape má zaznamenané všetky známe potenciálne liahniská komárov, eviduje všetky monitorovacie kontroly a tiež prípadné zásahy larvicídom BTI. Malé vodné plochy ošetruje granulátom BTI ručne, na väčšie plochy využíva motorové aplikátory. Pri vybrežení riek využíva leteckú aplikáciu dronom alebo helikoptérou.



Hlavné mesto zasahuje biologickým larvicídom BTI, a to na všetkých aktívnych liahniskách, na ktorých zásah povoľuje zákon. Zasahovať ním môže aj v chránených územiach III. a IV. stupňa. Po zásahu bývajú liahniská opätovne kontrolované. Sú však územia, kde ani larvicídom BTI zasahovať nemôže, hoci môže ísť o veľké záplavové plochy. Ide o plochy s V. stupňom ochrany alebo chránené zdroje pitnej vody.



Takýmto príkladom je prírodná rezervácia Slovanský ostrov v katastri Devína, prírodná rezervácia Starý Háj či chránený areál Pečniansky les v Petržalke alebo vodohospodárske ochranné pásmo ako ostrov Sihoť v Karlovej Vsi. Ďalším rozsiahlym územím v piatom stupni ochrany je prírodná rezervácia Dunajské ostrovy pri Rusovciach.



Hlavné mesto zároveň pripomína, že rozsiahle záplavové plochy a liahniská sa nachádzajú aj v okolí Bratislavy, kde nemôže zasahovať. Záplavové druhy komárov sa tak môžu dostať napríklad z rakúskej strany Moravy.



"V každom prípade môžeme ubezpečiť, že aj naďalej budeme na dennej báze robiť všetko, čo je v našich silách, aby bolo komárov čo najmenej," dodal Bubla.