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Hlavné mesto nesúhlasí s tvrdeniami NKÚ z kontroly, podalo námietky
Hlavné mesto zároveň zdôrazňuje, že úvery nemíňa na svoju prevádzku, ale výhradne na investície, ktoré si z bežného rozpočtu nemôže dovoliť financovať.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Hlavné mesto nesúhlasí s viacerými tvrdeniami, ktoré konštatuje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v správe o výsledku kontroly, ktorou preveroval hospodárenie krajských miest za rok 2025. Považuje ich za vecne nesprávne či skresľujúce. Vznieslo k nim preto námietky. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„S viacerými konštatovaniami kontroly NKÚ nesúhlasíme a vzniesli sme k nim námietky, spolu s podrobným vysvetlením výhrad. Považujeme ich za vecne nesprávne alebo skresľujúce realitu takým spôsobom, ktorý navádza k iným záverom, než aká je skutočnosť,“ skonštatoval Bubla.
Jedným z takýchto zistení je časť správy týkajúca sa Komunálneho podniku Bratislava, ktorá podľa neho navodzuje dojem o duplicitných platbách za výkon rovnakých činností a služieb. Magistrát označuje tvrdenia za „absolútne“ nezodpovedajúce realite a odmieta, že by platil externému dodávateľovi za služby, ktoré vykonáva Komunálny podnik. Externému dodávateľovi, ktorý vzišiel zo súťaže, sú podľa neho uhrádzané len služby, ktoré z kapacitných dôvodov zatiaľ podnik pokryť nevie. Jeho kapacity, personálne i technické, sú využívané naplno a každoročne sa zvyšujú. Aktuálne je ním zabezpečených 70 percent údržby ciest, chodníkov, námestí a cestnej zelene, pri údržbe zelene a parkov je to na úrovni približne 50 percent.
Námietku podalo hlavné mesto aj v súvislosti s konštatovaním NKÚ o porušení finančnej disciplíny v sume desať miliónov eur, a to úhradou preddavku z verejných prostriedkov na obdobie dlhšie ako tri mesiace a jeho nezúčtovaním do konca rozpočtového roka. „Hlavné mesto túto čiastku zaplatilo zmluvnému dodávateľovi v zmysle platného zmluvného vzťahu a tento preddavok bol vysporiadaný voči dodávateľovi v priebehu roku 2025 vrátane finančného úročenia v zmysle zmluvných podmienok,“ poznamenal Bubla.
Za dôležité považuje magistrát uviesť na pravú mieru aj tvrdenie NKÚ, podľa ktorého mesto nevedelo zdokladovať korekciu vo výške 1,8 milióna eur na účte obstaranie majetku. Ide o účtovnú opravnú položku, ktorú vytvorilo mesto ešte v roku 2016 na dodanie projektu technickej infraštruktúry pre Devínsku Novú Ves. Opravná položka má byť účtovne vysporiadaná v rámci účtovnej závierky 2026.
Nesprávna je podľa magistrátu aj informácia o stave mostov a konštatovanie NKÚ, že ich počet v stave zlý, veľmi zlý a havarijný sa v Bratislave v porovnaní s rokom 2022 zvýšil. „Opak je pravdou, o čom sme informovali aj NKÚ a žiadali sme o aktualizáciu tohto zistenia,“ skonštatoval Bubla poukazujúc na sumárnu klasifikáciu stavu mostov z leta.
Na margo zadlženosti Bratislavy magistrát podotkol, že je vysoká historicky. Na začiatku milénia siahalo podľa neho zadlženie k 200 percentám, v roku 2018, pri nástupe doterajšieho vedenia mesta, bolo na úrovni 52 percent a do roku 2025 ho znížili na úroveň 45,9 percenta. Tento rok to má byť pod 44 percentami.
Hlavné mesto zároveň zdôrazňuje, že úvery nemíňa na svoju prevádzku, ale výhradne na investície, ktoré si z bežného rozpočtu nemôže dovoliť financovať. Rýchlejší pokles dlhu by bol podľa neho možný len zastavením alebo obmedzením týchto investícií. Tvrdí, že Bratislava k svojmu zadlženiu pristupuje zodpovedne, je mestom s dobrým finančným zdravím a nemá problém so splácaním záväzkov. Rovnako podotýka, že zadlženosť hlavného mesta nemožno posudzovať rovnako ako pri menších krajských mestách, ktoré „plnia podstatne užší rozsah funkcií, nezdedili historicky vysokú zadlženosť a čelia menším investičným aj prevádzkovým nárokom“.
„S viacerými konštatovaniami kontroly NKÚ nesúhlasíme a vzniesli sme k nim námietky, spolu s podrobným vysvetlením výhrad. Považujeme ich za vecne nesprávne alebo skresľujúce realitu takým spôsobom, ktorý navádza k iným záverom, než aká je skutočnosť,“ skonštatoval Bubla.
Jedným z takýchto zistení je časť správy týkajúca sa Komunálneho podniku Bratislava, ktorá podľa neho navodzuje dojem o duplicitných platbách za výkon rovnakých činností a služieb. Magistrát označuje tvrdenia za „absolútne“ nezodpovedajúce realite a odmieta, že by platil externému dodávateľovi za služby, ktoré vykonáva Komunálny podnik. Externému dodávateľovi, ktorý vzišiel zo súťaže, sú podľa neho uhrádzané len služby, ktoré z kapacitných dôvodov zatiaľ podnik pokryť nevie. Jeho kapacity, personálne i technické, sú využívané naplno a každoročne sa zvyšujú. Aktuálne je ním zabezpečených 70 percent údržby ciest, chodníkov, námestí a cestnej zelene, pri údržbe zelene a parkov je to na úrovni približne 50 percent.
Námietku podalo hlavné mesto aj v súvislosti s konštatovaním NKÚ o porušení finančnej disciplíny v sume desať miliónov eur, a to úhradou preddavku z verejných prostriedkov na obdobie dlhšie ako tri mesiace a jeho nezúčtovaním do konca rozpočtového roka. „Hlavné mesto túto čiastku zaplatilo zmluvnému dodávateľovi v zmysle platného zmluvného vzťahu a tento preddavok bol vysporiadaný voči dodávateľovi v priebehu roku 2025 vrátane finančného úročenia v zmysle zmluvných podmienok,“ poznamenal Bubla.
Za dôležité považuje magistrát uviesť na pravú mieru aj tvrdenie NKÚ, podľa ktorého mesto nevedelo zdokladovať korekciu vo výške 1,8 milióna eur na účte obstaranie majetku. Ide o účtovnú opravnú položku, ktorú vytvorilo mesto ešte v roku 2016 na dodanie projektu technickej infraštruktúry pre Devínsku Novú Ves. Opravná položka má byť účtovne vysporiadaná v rámci účtovnej závierky 2026.
Nesprávna je podľa magistrátu aj informácia o stave mostov a konštatovanie NKÚ, že ich počet v stave zlý, veľmi zlý a havarijný sa v Bratislave v porovnaní s rokom 2022 zvýšil. „Opak je pravdou, o čom sme informovali aj NKÚ a žiadali sme o aktualizáciu tohto zistenia,“ skonštatoval Bubla poukazujúc na sumárnu klasifikáciu stavu mostov z leta.
Na margo zadlženosti Bratislavy magistrát podotkol, že je vysoká historicky. Na začiatku milénia siahalo podľa neho zadlženie k 200 percentám, v roku 2018, pri nástupe doterajšieho vedenia mesta, bolo na úrovni 52 percent a do roku 2025 ho znížili na úroveň 45,9 percenta. Tento rok to má byť pod 44 percentami.
Hlavné mesto zároveň zdôrazňuje, že úvery nemíňa na svoju prevádzku, ale výhradne na investície, ktoré si z bežného rozpočtu nemôže dovoliť financovať. Rýchlejší pokles dlhu by bol podľa neho možný len zastavením alebo obmedzením týchto investícií. Tvrdí, že Bratislava k svojmu zadlženiu pristupuje zodpovedne, je mestom s dobrým finančným zdravím a nemá problém so splácaním záväzkov. Rovnako podotýka, že zadlženosť hlavného mesta nemožno posudzovať rovnako ako pri menších krajských mestách, ktoré „plnia podstatne užší rozsah funkcií, nezdedili historicky vysokú zadlženosť a čelia menším investičným aj prevádzkovým nárokom“.