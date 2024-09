Hlavné mesto obnovilo ďalšiu pamiatku, tentoraz Georgievitsov palác

Bratislava 19. septembra (TASR) - Hlavné mesto obnovilo ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku, tentoraz Georgievitsov palác na Panenskej ulici. Po rozsiahlej rekonštrukcii je novobarokový palác opäť sídlom najstaršej bratislavskej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Miloša Ruppeldta. Zároveň vznikol nový kultúrny priestor, Dom hudby. O prenájom jeho priestorov sa bude môcť uchádzať umelecká obec. Náklady na rekonštrukciu dosiahli 5,9 milióna eur, z čoho milión eur bola dotácia od Ministerstva kultúry SR.



"V Bratislave sa nám podarilo oživiť ďalšiu ikonickú historickú stavbu. Po Michalskej veži a Lekárni u Salvátora je to teraz Georgievitsov palác. Obnova je aj o niečom viac ako o investícii do záchrany národnej kultúrnej pamiatky. Je to o investovaní do niečoho, čo voláme národná kultúrna budúcnosť," skonštatoval vo štvrtok na tlačovej konferencii primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Mnohé priestory Georgievitsovho paláca, takmer polovica budovy, boli v zlom stave a dlhé roky zatvorené a nepoužiteľné. S ich komplexnou rekonštrukciou sa začalo od marca 2022 v rámci programu komplexnej obnovy ZUŠ a centier voľného času. Z budovy bola odstránená vlhkosť, prešla reštaurátorskými prácami v interiéri, obnovou fasády, balkónov či pôvodnej kamennej dlažby, ale tiež bezbariérovými úpravami. Modernizácie sa dočkali aj jednotlivé triedy. Počet učební sa zároveň zvýšil, nechýbajú skúšobne či špeciálne učebne. Jednou z najväčších noviniek je vybudovanie koncertnej sály s presklenou strechou.



Časť budovy, tzv. Dom hudby získa do správy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). Sprístupnené majú byť zároveň kultúrnym aktérom a umeleckej obci. O prenájom priestorov sa budú môcť hudobné telesá uchádzať prostredníctvom výzvy v roku 2025. Niektoré priestory by malo začať BKIS využívať už v druhej polovici roka 2024. Najväčšia, s kapacitou 100 ľudí, je koncertná sieň na najvyššom poschodí budovy. V letných mesiacoch sa na umeleckú scénu premení aj nádvorie. K dispozícii budú aj skúšobne.



"Chcem sa poďakovať, že sa podarilo tento palác vrátiť na kultúrno-vzdelávaciu mapu Starého Mesta," skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač s tým, že postupne sa darí meniť túto lokalitu. Mestská časť opravila časť chodníka na Panenskej ulici, nedávno zrekonštruovala neďalekú Lýcejnú ulicu, ktorá nadviazala na vlaňajšiu obnovu Konventnej ulice.



Objekt Georgievitsovho paláca bol postavený koncom 19. storočia v uličnej radovej zástavbe. Prešiel viacerými neodbornými stavebnými úpravami. Dlhodobo bol užívaný ako školská stavba, od roku 1990 tu sídli ZUŠ Miloša Ruppeldta, najstaršia hudobná škola v Bratislave. Založená bola 6. novembra 1919 ako Hudobná škola pre Slovensko. Zakladateľom a tvorcom myšlienky jej založenia bol Miloš Ruppeldt, ktorý patril k popredným organizátorom hudobného života na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Mnohí významní slovenskí interpreti a pedagógovia získali prvé základy hudby práve na tejto škole. Škola bude čoskoro oslavovať 105. výročie vzniku.