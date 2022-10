Hlavné mesto opäť roztancuje festival súčasného tanca

Bratislava 3. októbra (TASR) – Bratislavu opäť roztancujú domáce i zahraničné tanečné talenty. Do hlavného mesta totiž zavíta 26. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca s názvom Bratislava v pohybe. Festival potrvá od 4. do 22. októbra. V Slovenskom národnom divadle (SND) ho v utorok (4. 10.) večer otvorí belgický súbor Peeping Tom.



"Na Bratislava v pohybe sme ho po prvý raz predstavili v roku 2008 a jeho charizma rokmi tvorby rastie. Na javisku vie vyčarovať plnokrvné obrazy, silnú atmosféru, jeho tanečníci akoby popierali limity pohybu tela," konštatuje umelecká riaditeľka festivalu a jeho zakladateľka Miroslava Kovářová.



V hlavnom programe festivalu figuruje osem festivalových večerov, deväť skupín a sólistov, dramaturgia podľa organizátorov predstaví vzorku spektra súčasného tanca v Izraeli. Vystúpia tiež aj slovenskí umelci. Program sa bude odohrávať vo viacerých priestoroch, a to v Sále činohry a Štúdiu SND, v A4 – priestore súčasnej kultúry a Telocvični v Novej Cvernovke. Zverejnený je na webovej stránke www.abp.sk.



Sprievodný program festivalu, ktorý sa začne 12. októbra, prinesie šesť podujatí zameraných na umenie, vzdelávanie a popularizáciu tanca.



V súvislosti s predstaveniami, ktoré sa budú konať na javiskách SND, upozorňujú organizátori festivalu na zmenu parkovania, ktorú divadlo zavádza od 3. októbra. Parkovisko za novou budovou SND bude spoplatnené.



Záštitu nad festivalom prevzal primátor Bratislavy Matúš Vallo. Festival podporil Fond na podporu umenia.